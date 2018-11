Inter | Asamoah | ' Col Frosinone in campo con lo spirito Champions Marotta? Un piacere

Infortunio Asamoah - problema al ginocchio per il calciatore dell’Inter : niente Ghana : Infortunio Asamoah – La sfida contro l’Atalanta non è costata solo dei punti all’Inter. Infatti, nell’arco della gara Kwadwo Asamoah ha rimediato un problema al ginocchio che gli farà saltare gli impegni con la sua Nazionale. A comunicarlo ci ha pensato lo stesso Ghana tramite un comunicato che recita: “Secondo i medici dell’Inter Asamoah ha bisogno di cure mediche“. Il giocatore rimarrà quindi a ...

Inter - Asamoah : 'Il derby contro il Milan ci darà la spinta giusta per affrontare il Barcellona in Champions League' : "L'Inter è sulla strada giusta, il derby ci darà la spinta anche per il match di Champions contro il Barcellona . Lo stadio sarà pieno, un motivo in più per ottenere un buon risultato". Kwadwo Asamoah ...

Inter - dopo De Vrij e Asamoah possibile nuovo colpo a parametro zero : assalto a Martial : L'Inter è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero, come dimostrato in particolar modo questa estate dagli arrivi di Stefan De Vrij e Kwadwo Asamaoh, andati in scadenza di contratto rispettivamente con Lazio e Juventus. Il direttore sportivo della societa' nerazzurra, Piero Ausilio, ha dichiarato apertamente che si cerchera' di fare attenzione sempre a quel tipo di mercato, purché si punti sempre a giocatori di grande livello, in grado ...

Inter - Asamoah punge Chiesa : “Bravo - ma insopportabile” : Asamoah punge Chiesa- Inter-Fiorentina è stata teatro di un match equilibrato, maschio e giocato sui nervi. L’Inter ha dimostrato di essere in netta ripresa, sia fisica che mentale. Nerazzurri cinici e compatti. Malino la Fiorentina, specie in fase offensiva. Inter-Fiorentina ha messo in evidenza anche la sfida nella sfida tra Asamoah e Chiesa. Un duello […] L'articolo Inter, Asamoah punge Chiesa: “Bravo, ma ...

Inter-Fiorentina - la moviola : Mazzoleni ha già smesso? Rigorino e Asamoah da rosso : ROMA - Maurizio Mattei , che ha fatto per anni il talent scout di arbitri in C, i Rocchi, i Rizzoli, i Tagliavento li ha creati lui, ed ha avuto la sfortuna di farlo in A nell'anno in cui poi è ...

Inter-Fiorentina - Aasamoah duro contro Chiesa : “simulatore! Andava a terra ogni volta - ma non lo sfioravo” : Asamoah attacca Chiesa nel post partita di Inter-Fiorentina: il terzino ghanese punta il dito contro qualche simulazione di troppo dell’esterno viola Ieri sera, Inter-Fiorentina ha aperto la giornata infrasettimanale di Serie A. I nerazzurri hanno conqusitato tre punti importantissimi per la corsa Champions, superando per 2-1 una Fiorentina davvero ostica. Il merito è anche di Federico Chiesa, vera e propria spina nel fianco della ...