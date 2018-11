Gli insulti a Silvia Romano | “Oca Giuliva | poteva aiutare gli italiani | non si paghi il

Rapita in Kenya - insulti contro Silvia Romano : 'Potevi aiutare Gli italiani' : 'Ennesima oca giuliva, poteva stare a casa e aiutare gli italiani'. Questo è solo uno degli insulti recapitati a Silvia Romano , la volontaria di 23 anni Rapita in Kenya in seguito ad un attacco ...

Palermo - al supermercato c’è l’olio di semi in offerta : urla - insulti e spintoni per una bottiGlia in più : Uno sconto sull’olio di semi (con la formula “compri due paghi uno”) ha fatto scatenare la ressa in un supermercato Lidl di Palermo. Qualcuno ha immortalato tutto in un video in cui si sentono urla e insulti, e si vedono persone spintonarsi per afferrare una bottiglia in più da aggiungere a un carrello già stracolmo. Il filmato, messo poi sui social, è diventato virale in poche ore L'articolo Palermo, al supermercato ...

Insulti a Gessica Notaro - la ragazza sfregiata dall’acido : denunciati Gli haters : Polifemo, donna Ciclope, “ti sei meritata l’acido”. Sono solo alcuni degli Insulti che i fanatici animalisti avevano rivolto a Gessica Notaro, l’ex showgirl riminese sfregiata dal fidanzato Edson Tavares, condannato in appello a 15 anni e 5 mesi la scorsa settimana. L’ira degli ultrà animalisti se l’era attirata quando si era schierata in difesa del Delfinario di Rimini, dove lavorava, a rischio di chiusura. ...

Dicevano a Gessica Notaro “Polifemo - ti sei meritata l’acido” : individuati autori deGli insulti : Gessica Notaro, l’ex Miss Romagna sfigurata dall’ex fidanzato con l’acido, si era trovata al centro di violenti attacchi quando si era schierata in difesa del Delfinario di Rimini, dove lavorava, che rischiava di chiudere. Ora gli inquirenti sono riusciti a individuare due degli haters responsabili degli insulti.Continua a leggere

DaGli insulti ai baci : Monte e Salemi finiscono a letto insieme : Giovedì inizia il countdown per la puntata del Grande Fratello Vip e gli inquilini si destano come orsi dal letargo. In particolare Francesco Monte e Giulia Salemi. Hanno litigato in continuazione da ...

Arezzo - calcio : reagisce aGli insulti razzisti. 15enne espulso e squalificato per 5 gare : espulso dove aver reagito agli insulti razzisti e punti con cinque giornate di squalifica. Protagonista un ragazzo 15enne di origine senegalese, calciatore degli Allievi B del Bibbiena, che ha tentato di aggredire alcuni pari età dell’Arezzo Football Accademy. Come ricostruisce la cronaca di Arezzo de La Nazione, il giovane giocatore è entrato in campo nei minuti conclusivi ed è stato preso in giro con insulti a sfondo razzista da alcuni ...

“No Salvini day” : in rete insulti e commenti di odio contro Gli studenti : studenti in piazza contro il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, Il corteo ‘No Salvini day’ si è svolto il 16 novembre 2018 a Milano, Roma, Napoli e in altre città, per un totale di 70, comprese quelle di oggi, per chiedere più fondi per l’istruzione e l’edilizia scolastica, protestare contro “i tagli e le promesse” del Governo, contestare il piano “scuole sicure” e l’alternanza scuola-lavoro. “Siamo in 100mila ...

Anastasio offende Selvaggia Lucarelli/ Le scuse dopo Gli insulti : 'si dicono tante ca**te' - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Anastasio, rapper di X Factor 2018, offende Selvaggia Lucarelli e poi chiede pubblicamente scusa: 'si dicono tante ca**te'.

Figc - Gravina : “Sospensione per Gli insulti? Non è la soluzione” : “Condivido l’amarezza di Ancelotti e di tanti italiani, e di tanti sportivi, ma dobbiamo stare attenti perché poi corriamo il rischio di diventare prigionieri di quel gruppetto di soggetti che con qualche coro hanno la forza di non far giocare nessuna partita“. Lo ha detto Gabriele Gravina, nuovo presidente della Figc, in occasione del terzo Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il ...

Ferruccio De Bortoli suGli insulti M5S ai giornalisti : "Dobbiamo solo far meglio il nostro lavoro" : I giornalisti devono reagire agli insulti dei 5 Stelle facendo meglio il loro mestiere. A dirlo, in un colloquio sul Foglio, è Ferruccio de Bortoli, intervenendo sul dibattito sorto a seguito delle veementi accuse di esponenti del Movimento - in primis Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - contro i giornalisti. L'ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore non crede a risposte di piazza, che si stanno organizzando in queste ...

'Non mi preoccupano Gli insulti ai giornalisti - ma le leggi manganello'. Parla de Bortoli : Roma. "Non servono manifestazioni di giornalisti in piazza, né flash mob", dice Ferruccio de Bortoli. Pennivendoli e puttane? "Dovremmo cercare di fare meglio e fino in fondo il nostro mestiere. ...

Il capogruppo M5S di Palermo critica Di Maio per Gli insulti ai giornalisti e viene 'silurato' : E attaccare così un'intera categoria che è formata, come tutte le altre, e come del resto il mondo intero, di individui, più o meno, corretti e leali e non...'. In un post sul profilo Facebook del ...

Napoli - Ancelotti categorico : “Fermare le partite se arrivano insulti daGli spalti” : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ripercorrendo le sue esperienze all’estero nel dibattito tecnico tra gli allenatori all’Auditorium di Coverciano trasmesso da RaiSport in occasione della Panchina d’Oro, ha parlato della situazione culturale italiana, deficitaria rispetto al resto d’Europa: “In Italia, a livello di cultura siamo indietro, pensiamo ancora che una partita di calcio sia una battaglia, ...

Insulti neGli stadi - Ancelotti : "Fermiamo le partite" : Durante il dibattito tra gli allenatori svoltosi al centro tecnico di Coverciano, e trasmesso da RaiSport, si è affrontato l'argomento Insulti negli stadi. Il tema, tornato in voga dopo le recenti ...