Brillante Piazza Affari in attesa del verdetto Ue

Piazza Affari : Brillante l'andamento di Enel : Balza in avanti il gruppo energetico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enel evidenzia un andamento più ...

Giornata tonica per l'indice siderurgico a Piazza Affari - +1 - 07% - - Brillante l'andamento di SOL : L' Indice italiano delle azioni siderurgiche continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 33.792,...

Piazza Affari Brillante - mercati ottimisti su manovra. FTSE MIB +2 - 23% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo anche nel mese di ottobre. ...