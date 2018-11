Terremoto | sciame sismico sull’Etna L’esperto | “ci sarà un’eruzione importante | ma

Sciame sismico sull’Etna : scosse di Terremoto tra Bronte - Adrano - Biancavilla e Ragalna [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Terremoto Calabria - lo sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 2ª parte : Dopo i tremendi eventi del 1738, bisogna attendere il 1791 per il verificarsi di un altro sisma in Calabria. Stavolta viene interessato il catanzarese, con epicentro nei pressi di Vazzano. Crollano molti edifici già lesionati nel 1738. Più grave quanto accade nel crotonese l’8 marzo 1832. Il Terremoto, di Magnitudo 6.5, colpisce di notte e distrugge Cutro, prossimo all’epicentro. Policastro, Papanice, Marcedusa, Crotone e Catanzaro i ...

Terremoto Reggio Calabria - l’esperto ai microfoni di MeteoWeb sullo sciame sismico di Palmi : “tutto nella normalità - ecco perché” : Lo sciame sismico che sta interessando la zona di Palmi ha messo in allarme la popolazione. Ne parliamo con Gianluca Valensise, Dirigente di Ricerca dell’INGV, esperto di sismotettonica e grande conoscitore della geodinamica che caratterizza il territorio calabrese. – Dottor Valensise, lo sciame sismico di Palmi è una novità? “Assolutamente no. L’intera Calabria è tra le regioni più sismiche d’Italia e la ...

Terremoto Calabria - lo sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 1ª parte : Quanto sta accadendo a Palmi risolleva il problema della sismicità in Calabria, notoriamente tra le regioni più sismiche d’Italia. Questo è dimostrato anche dalla tabella cronologica di MeteoWeb relativa a tutti i terremoti con Magnitudo superiore a 5.5. In duemila anni di storia la Calabria è stata interessata da una ventina di terremoti distruttivi che hanno coinvolto praticamente tutto il suo territorio. Eventi caratterizzati dai più ...

Terremoto VESUVIO - 41 SCOSSE IN POCHE ORE/ Ultime notizie - cautela Ingv su sciame sismico : "vulcano è attivo" : VESUVIO, 41 SCOSSE di TERREMOTO in POCHE ore. Ingv segnala sciame sismico: "cautela, non allarmismo". Le Ultime notizie: non sono state avvertite dalla popolazione

Terremoto Vesuvio - sciame sismico in corso : 41 scosse da ieri : Uno sciame sismico composto da complessive 41 scosse di magnitudo bassa, tra il pomeriggio e la tarda serata di ieri, secondo quanto rilevato dalle strumentazioni in dotazioni all’Osservatorio vesuviano, tra -0,6 e 1.1 della scala Ritcher: ”Concentrate nell’area craterica del vulcano e quindi non percepite dalla popolazione” spiega il direttore dell’osservatorio Francesca Bianco. Eppure tali da mettere in agitazione ...

Vesuvio - 41 scosse di Terremoto in poche ore/ Ultime notizie Ingv - sciame sismico : "Cautela - non allarmismo" : Vesuvio, 41 scosse di terremoto in poche ore. Ingv segnala sciame sismico: "Cautela, non allarmismo". Le Ultime notizie: non sono state avvertite dalla popolazione

Terremoto - Napoli : ieri era in atto uno 'sciame sismico che ha coinvolto la città' : ieri un Terremoto ha interessato Pozzuoli, un comune in provincia di Napoli. Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose o persone. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV e l'Osservatorio Vesuviano OV, hanno rilevato il fenomeno e conseguentemente fornito delucidazioni sull’accaduto. La popolazione ha percepito il Terremoto, benché la magnitudo fosse molto bassa. Il Sindaco ha sottolineato che non è necessario ...

Terremoto Pozzuoli - sciame sismico in atto : “Il bradisismo spaventa i cittadini - potrebbe ripetersi la situazione del 1983-85” : “Pozzuoli: il bradisismo lento continua a causare sismicita’ di bassa magnitudo e a spaventare i cittadini. Ancora questa mattina una scossa alle 9.43 ha terrorizzato gli abitanti dagli Astroni alla Solfatara. L’evento sismico ha avuto magnitudo 2 e si e’ verificato a una profondita’ di 1,7 km come registrato dall’Osservatorio Vesuviano“: lo ha spiegato il geologo Franco Ortolani, senatore della ...

Terremoto Pozzuoli - scosse Campi Flegrei/ Ingv - ultime notizie : sciame sismico avvertito dalla popolazione : Terremoto Pozzuoli, scosse Campi Flegrei: Ingv, sciame sismico avvertito dalla popolazione oggi, venerdì 12 ottobre. Le ultime notizie: la zona di Napoli torna a tremare.

Terremoto - il Sud continua a “ballare” : scosse sull’Etna mentre continua lo sciame sismico di Palmi - Calabria e Sicilia in apprensione : Il Sud Italia continua a “ballare” per le scosse di Terremoto che si verificano con frequenza molto ravvicinata in varie zone di Calabria e Sicilia: la scorsa notte una scossa di magnitudo 4.6 ha colpito l’Etna vicino Catania alle 02:34 provocando crolli, danni e feriti. Ma non è stata una scossa isolata, complessivamente sono state 8 le scosse di Terremoto nella zona di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, dove gli ...

Terremoto Reggio Calabria - sciame sismico a Palmi : la Prefettura sollecita i Comuni alle dovute verifiche sui sistemi di allerta e prevenzione : Nel pomeriggio odierno, convocata dal Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, presso il Palazzo del Governo si è tenuta una riunione di coordinamento di Protezione Civile al fine di valutare la situazione nei Comuni compresi nel raggio dell’evento sismico verificatosi al largo della costa questa mattina con magnitudo 4,2. All’incontro erano presenti i Sindaci di Seminara, Melicuccà, Sant’Eufemia d’Aspromonte, San Procopio, Sinopoli, San ...

Terremoto - sciame sismico a Pozzuoli nell’area di Agnano-Solfatara : le parole della direttrice dell’Osservatorio Vesuviano : Lo sciame sismico che questa mattina ha interessato l’area flegrea ha avuto come epicentro l’area Nord Est della Solfatara con 11 scosse totali tra le 8,36 e le 9,25 con la massima di magnitudo 1,7 della scala Ritcher e ipocentro variabile tra i 2 ed i 3 km. Una situazione che ha creato non poca paura, considerando che si tratta di una zona particolarmente complessa dal punto di vista geovulcanologico. A fare il punto della ...

Terremoto Reggio Calabria - si intensifica lo sciame sismico di Palmi : Dopo il Terremoto di magnitudo 4.0 che alle 07:24 di stamattina ha colpito la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria, al largo di Palmi, decine di scosse stanno continuando a colpire la zona con epicentro tutte nel basso Tirreno. Alle 14:03 s’è verificata un’altra scossa di magnitudo 3.1, tutte le altre sono più deboli, e si ...