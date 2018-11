ilfattoquotidiano

: Altro che proteste e piazze piene, a fare il pieno di voti è il #Governo che viene sostenuto da 6 italiani su 10.… - Giorgiolaporta : Altro che proteste e piazze piene, a fare il pieno di voti è il #Governo che viene sostenuto da 6 italiani su 10.… - bettape : @schumyno Secondo me apriranno con : base #m5s spaccata. La lega scarica il m5s Il pd di federica angeli al 150%… - Cascavel47 : Sondaggi, la Lega stacca il M5s: più 6 per cento. Sorpresa: in Lombardia il no alle infrastrutture penalizza anche… -

(Di martedì 20 novembre 2018) La base elettorale del governo è ancora poco sotto il 60 per, ma all’interno di questa fetta di elettorato si allarga la forbice tra chi oggi voterebbee chi M5s. E’ l’elemento principale dell’ultimoo di Swg per il TgLa7. La rilevazione dà conto, in particolare, di una settimana nera per i Cinquestelle che registrano una flessione dell’1 perrispetto all’inizio del mese e si abbassano a quota 26,4. Tutto l’opposto accade al Carroccio che per Swg fa un salto in avanti proprio dell’1 pere tocca la soglia del 32,7, quindi 6 punti in più dei soci di governo. Diti tutti gli altri: il Pd perde 6 decimali e torna al 17,5, Forza Italia guadagna lo 0,4 anche se non va oltre il 7,8, Fratelli d’Italia si tiene un 3,5 pernonostante un lieve calo dello 0,2 per. Più stabili le altre forze ...