Sid Meier' s Civilization VI | Gathering Storm - anteprima

Sid Meier's Civilization 6 è ora disponibile per Nintendo Switch : 2K annuncia oggi Sid Meier's Civilization VI, vincitore del "The Game Awards Best Strategy Game" e del "DICE Awards' Best Strategy Game", disponibile oggi anche per Nintendo Switch.Sviluppato per Nintendo Switch da Aspyr Media e Firaxis Games, Sid Meier's Civilization VI offre ai giocatori nuove modalità di interagire con i loro mondi, espandere i loro imperi, far crescere le loro culture e competere contro 24 leader storici.Con Nintendo Switch, ...