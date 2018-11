Maltempo Campania | gigantesca tromba marina si abbatte su Salerno FOTO e VIDEO LIVE

Campania : Maltempo a Salerno - enorme tromba marina (tornado) davanti alla citta' [VIDEO] : Giornata di forte maltempo per il sud Italia, dove sono stati ben 3 tornado nell'arco di poche ore, su tre differenti aree : il primo nel crotonese dopo le 08.00, il secondo nel Salento alle 10.30 e...

Maltempo Campania : pezzo di capitello si stacca dalla facciata della Reggia di Caserta : La forte ondata di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Campania ed in particolare Caserta, non ha risparmiato la Reggia, dove si è registrato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud. Le precipitazioni hanno provocato il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di una delle lesene angolari dell’avancorpo sudoccidentale della facciata, che affaccia su Piazza Carlo III. I tecnici della Reggia ...

Maltempo : allagamenti in Irpinia - problemi in tutta Campania : Un violento nubifragio si è abbattuto su Avellino e sull'Irpinia tra ieri sera e la notte scorsa, provocando allagamenti ovunque, soprattutto nel capoluogo. La pioggia, che in meno di tre ore ha ...

Maltempo Campania : violento nubifragio nella notte - allagamenti tra Avellino e Irpinia [GALLERY] : 1/6 Avellino ...

Maltempo Campania - Anas : rinviati i lavori delle gallerie nelle province di Benevento e Avellino : Con riferimento ai lavori sugli impianti tecnologici di alcune gallerie, situate lungo la strada statale 7 “Appia”, tra le province di Benevento ed Avellino, Anas comunica che – per motivi legati al Maltempo nella regione, che hanno creato problemi organizzativi alla impresa esecutrice in fase di cantierizzazione – la prevista chiusura notturna al traffico per la manutenzione dei tunnel ‘Avellola’, ...

Forte Maltempo in Campania : scuole chiuse domani 20 Novembre a Napoli : Allerta meteo Campania e Napoli: scuole chiuse domani Martedì 20 Novembre nel capoluogo La perturbazione di origine atlantica in azione sull'Italia sta portando un brusco peggioramento sulla...

Allerta Meteo - in arrivo 2-3 giorni di forte Maltempo per l’Italia : pericolo piogge torrenziali e alluvioni dalla Toscana alla Campania [MAPPE] : 1/7 ...

Tornano il Maltempo e le bombe d'acqua - dalle 17 è allerta arancione in Campania : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato una allerta meteo arancione su gran parte della regione a partire dalle ore 17 di oggi e per le successive 24 ore, in considerazione del quadro ...

Maltempo Campania : domani riapre la scuola Dante Alighieri a Napoli : Si è concluso il tavolo tecnico convocato presso l’assessorato all’istruzione alla presenza dell’assessore Annamaria Palmieri, della Dirigente Scolastica della Dante Alighieri, Filomena Porrari, del Presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella, dell’assessore alla scuola della IV Municipalità, Paola Pastorino, delle rappresentanti di Circolo della Dante Alighieri e dei tecnici municipali. “In considerazione ...

Maltempo Campania : dal 15 novembre obbligo di catene a bordo nei tratti a rischio neve o ghiaccio : Anas ricorda che a partire dal 15 novembre 2018 e fino al 15 aprile 2019 sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle arterie viarie campane maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel dettaglio, l’obbligo riguarderà: – la strada statale 87 “Sannitica”: dallo svincolo Zona Industriale – Torrecuso (km 78,600) fino al Confine Regionale (km 105,840), in ...

Maltempo Campania : “Stiamo riaprendo le scuole chiuse dopo i temporali” : “Come anticipato i lavori per riaprire le scuole chiuse dopo il Maltempo stanno andando avanti a tappe forzate. Mercoledì, ovvero ieri secondo il nostro crono programma ha riaperto la scuola Cimarosa. Domani riaprirà la scuola Villanova. Contiamo di riaprire la scuola Viviani lunedì visto che solo oggi si e’ potuto accedere ad un’area privata confinante per mettere in sicurezza alcuni alberi insistenti nell’area ...

Maltempo - nuova allerta gialla in Campania da domani mattina : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo con livello di criticità idrogeologica Giallo valido dalle dalle 5 di domani mattina fino alle 17 della stessa ...

Maltempo - in Campania rimane allerta gialla sino a domani alle 11 : È in vigore dalle 11 di stamattina sull'intero territorio della Campania la criticità irogeologica di colore Giallo per l'impatto al suolo di piogge e temporali. Questa allerta meteo termina domani ...

Maltempo Campania : piove sulla funicolare Napoli e sui treni : Nelle stazioni della funicolare di Napoli cadono calcinacci, intonaci e ci piove pure quando sulla città si abbattono i temporali, una situazione che mette gravemente a rischio gli utenti e i lavoratori: è quanto denunciano Orsa Trasporti, Faisa Confail e Usb Lavoro Privato, che, con i sindacalisti Fabio Cuomo, Domenico De Sena e Adolfo Vallini, hanno inviato una richiesta di incontro ai vertici dell’Anm. Nella missiva, inviata per ...