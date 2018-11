Italia | contro gli Stati Uniti è la notte degli esperimenti

Così il governo Calimero ha ricompattato l'intera Eurozona contro l'Italia : Roma. "Oh, che maniere! Qui ce l'hanno con me perché io sono piccolo e nero, ma è un'ingiustizia però!". Si può dire che il governo del cambiamento è passato dalla teoria del "cigno nero" a quella di ...

UE vs Italia/ Lo scontro che ci può costare 60 miliardi l'anno - IlSussidiario.net : Si avvicina un nuovo momento clou relativamente allo scontro in atto tra ITALIA e Ue. Bruxelles dovrebbe essere tesa alla ricerca di un compromesso

Europei Curling – Azzurri super contro i campioni in carica a Talling - l’Italia femminile resta ultima : In Estonia la Nazionale maschile, vittoriosa con la Finlandia e k.o. con i campioni in carica della Svezia, è seconda in classifica, in piena corsa per le semifinali. La squadra femminile invece, beffata due volte all’ultimo end contro Scozia e Finlandia, resta ultima Grande spettacolo ed emozioni forti nella terza giornata degli Europei di Curling di scena a Tallinn. L’Italia, guidata dagli allenatori Soren Gran e Violetta ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 20 novembre. L’Italia si gioca la semifinale contro Germania e Scozia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi si giocheranno due partite decisive per L’Italia in ottica qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, che fino ad ora sono stati battuti solo dalla Svezia, affronteranno prima la Germania, terza in classifica, e poi la Scozia, attualmente appaiata alL’Italia. I nostri portacolori dovranno quindi ripetere le grandi prestazioni realizzate ...

Negli ultimi giorni c’è stato un grave attacco informatico contro un erogatore di posta elettronica certificata in Italia : Negli ultimi giorni c’è stato un grave attacco informatico contro un erogatore di posta elettronica certificata in Italia, ha detto il responsabile della sicurezza informatica del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio, Roberto Baldoni. L’attacco

"Ora estradate Battisti in Italia". ?Ma il Pd vota contro la mozione : Dicono che la fortuna di Cesare Battisti l"abbiano fatta i salotti di intellettuali che, per lungo tempo, lo hanno sostenuto nonostante la condanna all"ergastolo. Di ammiratori il terrorista rosso ne aveva in Francia, in Brasile e in diverse parti del mondo. Anche in Italia, ovviamente. Ricordate le firme raccolte per farlo riconoscere come "rifugiato politico"? In fondo l'Italia è il Paese che se l"è fatto sfuggire dalla prigione nel 1981 per ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 19/11/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,71 miliardi di euro, in ribasso, -7,34%,, rispetto ai precedenti 1,84 miliardi. I ...

Ue-Italia - scontro senza precedenti - Emmott : 'Regole stupide - diano chance al governo' : Movimento Cinque Stelle e Lega, oggi al governo, sin dalle loro campagne elettorali hanno manifestato una certa insofferenza verso certe regole dell'Unione Europea. Come quelle che, ad esempio, stanno già portando ad uno scontro senza precedenti l'Italia con la Commissione Europea. Non era infatti mai accaduto che un esecutivo presentasse a Bruxelles una manovra finanziaria che non rispettasse i parametri imposti a ciascuno stato membro. ...

Salvini contro l'Europa : 'Vogliono arrivare ai risparmi degli Italiani' : Matteo Salvini non può certo considerarsi un europeista convinto. Non lo è mai stato e non ha mai fatto mistero di essere tutt'altro che un fan dell'Unione Europea, per com'è gestita attualmente. Opinioni ripetute ogni qualvolta ne ha avuto l'occasione: sia che si sia trattato di gestione dei flussi migratori, sia di questioni economiche come quelle ultime che stanno inasprendo i rapporti tra Roma e Bruxelles. Le istituzioni europee sembrano ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Italia per l’impresa contro la Svezia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi sarà una giornata cruciale per gli azzurri in questa rassegna continentale. La squadra guidata da Joel Retornaz, dopo aver vinto le prime tre partite, è chiamata a ripetersi con la Finlandia per continuare a sognare le semifinali. Nella seconda partita odierna l’Italia affronterà poi la fortissima Svezia di Niklas Edin, un test importante ...

Basket – Qualificazioni Mondiali 2019 : i 16 convocati dell’Italia per le sfide contro Lituania e Polonia : Il 26 novembre l’Italia si raduna a Brescia per preparare le due sfide contro Lituania e Polonia valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2019: ecco i convocati di coach Sacchetti Altre due gare decisive sulla strada per il Mondiale 2019. Gli Azzurri, secondi nel gruppo J dietro la Lituania e in vantaggio su tutte le altre formazioni, si raduneranno a Brescia lunedì 26 novembre per preparare la sfida casalinga ai baltici (29 ...

In diciotto contro l’Italia - l’Eurozona si rafforza : Finora le scelte di politica di bilancio del governo italiano sono state discusse per le loro conseguenze sull'economia e la politica del nostro Paese. Al Consiglio dei ministri finanziari dell’Eurozona, la richiesta di una revisione della nostra proposta di bilancio verrà reiterata. In questo dibattito, tuttavia, è sfuggito l’altro versante del problema. Ovvero cosa succederà in Europa, se il nostro governo insisterà nella ...

Biglietti Italia-Nuova Zelanda rugby - come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico contro gli All Blacks : Sabato prossimo si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida all’Australia, persa per 7-26. A Roma sbarcano gli All Blacks! Nella Città Eterna arriva la Nazionale più forte al mondo. Sarà uno spettacolo ...

