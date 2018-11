Terra dei fuochi | firmato il piano d' azione Di Maio | ' Primo passo verso il riscatto'

Salvini-Di Maio - tregua nella Terra dei fuochi. Ma resta dissenso sui termovalorizzatori : Il governo a Caserta approva il protocollo d'intesa. Firma anche il leader leghista ma sugli inceneritori visioni opposte fra nord e sud. 'Sono sicuri', insiste Salvini. Di Maio: 'sono vintage' -

Rifiuti - il governo firma il protocollo d’intesa per la Terra dei fuochi - Di Maio : “Giorno importante” : Rifiuti, il governo ha firmato il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi, Di Maio: “Giornata importante per i cittadini” E’ stato firmato nella riunione di governo a Caserta il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi. In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha annunciato: “Abbiamo un obiettivo ben preciso: tutelare la salute delle ...

RIFIUTI - GOVERNO FIRMA PROTOCOLLO Terra dei FUOCHI/ Inceneritori - Di Maio : 'Si torna a respirare' - IlSussidiario.net : RIFIUTI, 'pace' GOVERNO M5s-Lega sugli Inceneritori: Conte sigla intesa su TERRA dei FUOCHI a Caserta. Superato scontro Salvini-Di Maio su Inceneritori?

"La Terra dei Fuochi diventa Terra dei cuori" : Conte presenta il provvedimento sui rifiuti - Salvini non c'è : Sette ministeri coinvolti, un'azione da ampio raggio per fermare "traffici illeciti, roghi e discariche abusive". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presenta così alla stampa, a Caserta, il ...

Terra dei Fuochi - firmata l’intesa. Conte : «Sarà terra dei cuori». Chiusura per le aziende che inquinano : Prevista una serie di misure di prevenzione che riguarderanno salute, presidio del territorio e tutela ambientale. Lo stop a chi inquina in un decreto previsto a gennaio

' Da oggi è Terra dei cuori non dei fuochi' - così il premier Conte - : Caserta, 19 nov., askanews, - 'Da oggi non più Terra dei fuochi ma Terra dei cuori'. Ha iniziato così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la conferenza stampa a Caserta, al termine della ...

Una mamma della Terra dei fuochi a Di Maio : "Mia figlia ha avuto la leucemia. Basta chiacchiere - vogliamo i fatti" : "A noi non importa dei vostri litigi. A noi interessa che alle chiacchiere che sentiamo ripetere da anni seguano finalmente i fatti. Per i nostri figli, ma anche per i vostri". Wanda Busiello parla col tono accorato di chi chiede di essere ascoltato. Spera che, attraverso HuffPost, il suo grido di aiuto arrivi al Governo. "Non sappiamo dove sbattere la testa - sospira - a chi dobbiamo chiedere, con chi dobbiamo prendercela per quello che ...

Terra dei fuochi - il governo firma il protocollo d'intesa sui rifiuti : E' stato firmato a Caserta il protocollo d'intesa sulla Terra dei fuochi , con cui il premier Conte e i vice Salvini e Di Maio mettono in campo un "piano d'azione contro i roghi tossici" per ...

Caserta - conferenza stampa in prefettura dopo la firma del protoccollo contro i roghi nella Terra dei fuochi : E’ stato firmato nella riunione di governo a Caserta il Protocollo d’intesa per un’azione urgente nella Terra dei fuochi. Il governo mette in campo un “piano di azione contro i roghi nella Terra dei fuochi” ciò dimostra la “particolare sensibilità e determinazione del governo nel contrastare il fenomeno delle discariche abusive e degli incendi dolosi. Abbiamo un obiettivo ben preciso tutelare la salute delle popolazione della ...