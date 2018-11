Nadia Toffa | Non so se la chemio mi guarirà

Nadia Toffa un messaggio preoccupa i fan : Nadia Toffa manda un messaggio contro i guaritori, contro quei finti medici che promettono di curare senza l’aiuto delle medicine. Ma anche un velato pessimismo, nascosto tra le parole. «Non so se guarirò» ha scritto nel suo ultimo tweet la conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa, in cui ha voluto sostenere l’importanza delle terapie tradizionali contro i sedicenti guaritori. «La chemio non so se mi guarirà ma di certo non mi ucciderà. State ...

Nadia Toffa eccomi senza parrucca : Nadia Toffa che condivide con i suoi fan su “Instagram” una foto senza parrucca, dove mostra lo stato di crescita dei suoi capelli dopo le terapie. «Ho un lato pelato che non vuole crescere» confessa la conduttrice e inviata delle Iene, ma non nascono la soddisfazione per «il ciuffo più lungo e folto di prima e tra l’altro anche più forte». Per la Toffa «il corpo umano fa miracoli, è grandioso. Stupisce sempre». Questo il post apparso sul ...

Nadia Toffa si mostra senza parrucca : «Ho un lato pelato che non vuole riscrescere» : Continua il percorso di guarigione di Nadia Toffa , che condivide con i suoi fan su Instagram una foto senza parrucca, dove mostra lo stato di crescita dei suoi capelli dopo le terapie. 'Ho un lato ...

Nadia Toffa sono stata vittima di una truffa : Nadia Toffa indossa una parrucca rosa e lascia senza parole i suoi fan con il nuovo look, ma non è solo la parrucca ad attirare l’attenzione su di lei. Durante l’ultima puntata de “Le Iene”, la conduttrice è stata protagonista di un servizio perché vittima di un tentativo di truffa. Ha confessato di aver subito un colpo basso, che però non ha a che fare con la sua salute. La giornalista, da circa un anno impegnata nella battaglia ...

