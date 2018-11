I morti per gli incendi in California sono almeno 80

Incendi in California - oltre 1300 dispersi e 76 morti. È il peggiore rogo della storia americana : La California continua ad andare a fuoco. Finora sono almeno 1.300 i dispersi e 76 i morti accertati a causa degli Incendi – finora domati al 55% – che dall’8 novembre hanno devastato 600 chilometri quadrati e distrutto quasi 10mila abitazioni. Circa 50mila gli sfollati. È il peggiore rogo della storia americana. Intanto arriva un altro allarme: San Francisco, Sacramento (la capitale) e ...

Sarnano - incendio in casa. Due morti - salvata una persona : Sarnano , Macerata, , 18 novembre 2018 " Tragedia nella notte a Sarnano , dove due persone sono morte in un incendio in casa. Erano le 00.54 quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di ...

Naufragio di migranti al largo della Sardegna - due morti e diversi dispersi : Sono andate avanti per tutta la notte e proseguono senza soluzione di continuità, con le motovedette della Guardia costiera di Sant’Antioco, della Guardia di Finanza, e con gli elicotteri dei finanzieri e dell’Aeronautica Militare, le ricerche dei migranti dispersi nel Naufragio di ieri pomeriggio a 5 miglia a nord ovest dell’isola del Toro, poco p...

Usa - tempesta di neve in 16 Stati : 8 morti. Per New York è la più violenta di novembre dal 1938 : Otto morti, 389mila persone rimaste senza luce e 1800 voli cancellati. Una pesante tempesta si è abbattuta sugli Stati Uniti, nel Midwest, coinvolgendo ben 16 Stati e provocando caos da sud a nord. Accompagnata anche da ghiaccio e vento gelido, la precipitazione ha colpito in particolare la città di New York. Secondo quando riferisce la Nbs quella che ha colpito la Grande Mela è la tempesta di neve più violenta registrata a ...