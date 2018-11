Domenica In | Emma Marrone e la straziante rivelazione sull' amore | Mara Venier resta senza

Domenica In - Emma Marrone : 'Non credo più al principe azzurro' : Emma Marrone ospite a Domenica In racconta il suo percorso come cantante, la sua passione e la motivazione. La scoperta del talent di Amici confessa che in questo momento della sua vita la sua unica ...

Emma a Domenica In : “Maria De Filippi mi sta sempre accanto” : Domenica In: Emma Marrone parla di Maria De Filippi Mara Venier a Domenica In ha appena intervistato Emma Marrone. Quest’ultima è andata in trasmissione per presentare ai telespettatori la sua ultima fatica discografica. In questa circostanza ha parlato un po’ della sua vita privata, delle sue paure e dei suoi progetti futuri. Inoltre ha anche voluto spendere delle bellissime parole per Maria De Filippi. Difatti proprio grazie alla ...

Domenica In - ospiti 18 novembre : Antonella Clerici - Emma Marrone e Claudio Amendola : Il testa a testa in termini di ascolti continua e Mara Venier è pronta ad affrontare Barbara d’Urso con una nuova puntata di Domenica In. Il contenitore della Domenica pomeriggio torna in tv anche il 18 novembre, a partire dalle 14,00, con tanti ospiti. Zia Mara ha deciso di ospitare Antonella Clerici che proprio sui social ha annunciato che sarà nel salotto della sua grande amica per parlare di vita privata ma anche della loro amata Rai ...

Gemma Galgani stupita dal gesto di Paris Hilton prima di Domenica Live : Paris Hilton prima di Domenica Live lascia senza parole Gemma Galgani Domani pomeriggio andrà in onda a partire dalle 14 una nuovissima puntata di Domenica Live. E tra i tanti ospiti che la famosa conduttrice intervisterà ci sarà anche la showgirl americana Paris Hilton. Quest’ultima è diventata famosa alcuni anni fa per la diffusione sul web di alcuni suoi video assai espliciti. Da quel momento in poi la giovane ereditiera è diventata un ...

Giorgio Manetti a Domenica Live : “Non amavo Gemma ma ci credevo…” : Domenica Live: la storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani Giorgio Manetti ha aperto oggi la puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso, con cui ha parlato lungamente della sua storia d’amore con Gemma Galgani. Prima di approdare a Uomini e Donne, Il Gabbiano ha rivelato di aver fatto molteplici lavori: da giovane aveva ottenuto il diploma di parrucchieri alla scuola di Firenze, e oltre a quell’attività per soli uomini, ...