Tim | Gubitosi nominato amministratore delegato

Gubitosi nuovo ad di Tim . Vivendi contraria. E Genish chiede un’assemblea : Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim. Napoletano, 57 anni, è stato votato da 9 consiglieri su 15, ovvero dagli indipendenti eletti dalla lista che Elliott aveva presentato all’assemblea del 4 maggio, mentre lui stesso si è astenuto. Contro il nuovo a.d. si sono espressi i 5 consiglieri in quota Vivendi .È la prima volta nella sto...

Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim : "Tim ha una grande storia e un capitale umano da valorizzare per vincere la sfida del mercato, incrementare la generazione di cash flow per ridurre il debito ed esaminare con attenzione e velocità il progetto per la costruzione di una rete unica", ha dichiarato subito dopo la nomina ad amministratore delegato Luigi Gubitosi.