In rivolta contro le elite | perché dobbiamo dire | ' Je suis gilet'

"Quanto paghi Di Battista?" Al Fatto è rivolta contro Travaglio : "Quanto paghi Alessandro Di Battista?", questa la domanda a brutto muso che sarebbe stata rivolta al direttore Marco Travaglio durante una riunione di redazione del Fatto Quotidiano, secondo la ricostruzione dell'informatissimo sito Dagospia Segui su affaritaliani.it

In rivolta contro il caro-benzina : rabbia - paralisi e incidenti : La protesta dei gilet gialli - partita dai social - è stata innescata dall'aumento dei prezzi dei carburanti ma si è estesa a una più ampia denuncia della politica del governo in materia di ...

Tale e quale show - la rivolta del pubblico in diretta contro i giudici : 'Scandalosi - doveva vincere lui' : contro Tale e quale show con Carlo Conti è scoppiata la protesta del pubblico, in particolare contro i giudici, dopo l'esibizione di Filippo Bisciglia. L'ex conduttore di Temptation island si è ...

Uomini e donne - guai grossi per Maria De Filippi : il web si rivolta contro il programma. E lei? Ironizza così : 'Ma siamo a Uomini e donne o a Temptation Island ?'. È questo uno dei commenti più frequenti in merito alla puntata di oggi, venerdì 16 novembre, del trono Classico del programma di Maria De Filippi . ...

[La polemica] La rivolta anti Governo delle signore con le borse firmate e dei Parioli. È la rabbia dei ricchi contro la periferia che è ... : E allora eccola, la piazza delle signore di Torino, con i quarantamila cammellati dei sindacati ben nascosti dietro il volto garbato di sette belle signore della buona borghesia torinese, architette, ...

Caserta - la rivolta dei parroci contro il decreto Sicurezza : 'Abbiamo da sempre apprezzato le vostre battaglie sull'onestà, sull'ambiente, e la particolare attenzione ai più deboli spesso invece dimenticati dal mondo della politica classica. Ma con profondo rammarico abbiamo registrato che il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto su immigrazione e Sicurezza, senza migliorarne, attraverso ...

rivolta contro Casalino. Ora è in bilico : ...Un organizzatore dell'evento ha spiegato che il video in questione riguardava una performance inscenata per stimolare indignazione presso gli allievi e capire come poi l'avrebbero tradotta in cronaca.

Luigi Bisignani e la rivolta contro il governo : 'Atto di guerra' - chi manderà a casa Lega e M5s : E il mondo dello sport, attaccato, si preparerebbe a un 'Atto di guerra': Malagò 'nella riunione del Consiglio e della Giunta del Coni del 15 novembre dovrebbe mobilitare i 15 milioni di atleti ...

Attacca i video games - rivolta social contro Calenda : Non il Pd, non il centrosinistra, non il governo, non il Paese. A scatenare una tempesta di tweet sul profilo di Carlo Calenda è stata una sua presa di posizione forte contro i video games . "...

Consumatori tedeschi in rivolta contro Vw Prima azione collettiva : 'Il gruppo Volkswagen ricorderà l'1 novembre 2018 come il giorno nel quale ai guantoni di velluto dei politici tedeschi sono subentrati i guantoni da boxe delle associazioni a tutela dei Consumatori'. ...

Tav - la rivolta delle categorie produttive contro lo stop : Imprenditori, professionisti, sindacati, negozianti: il mondo produttivo è in rivolta contro lo stop alla Tav Torino-Lione decretato dalla mozione votata in consiglio comunale nel capoluogo piemontese. La Regione, guidata da Sergio Chiamparino, ha deciso ...

Tap : in Puglia monta rivolta Comitati contro decisione governo : Roma, 28 ott., askanews, - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Quasi uno slogan quello del Movimento No Tap che da stamane sta protestando a Melendugno in Puglia contro le decisioni del ...

Monta la rivolta anti Tap in Puglia - e contro il governo gialloverde - : Roma, 28 ott., askanews, - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Quasi uno slogan quello del Movimento No Tap che da stamane sta protestando a Melendugno in Puglia contro le decisioni del ...

[Il retroscena] Tessere elettorali strappate e accuse di tradimento. Il si' al Tap scatena la rivolta contro Conte : ­Nel M5s la tensione è così alta che che alcuni attivisti pentastellati pugliesi hanno strappato le schede elettorali stanno chiedendo ufficialmente le dimissioni dei parlamentari eletti nella regione.