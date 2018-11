: Riforma #Coni, Lupo e Pellegrini: giù le mani dallo #sport. Salvini @matteosalvinimi : 'Malagò nervoso, lì girano s… - Agenzia_Ansa : Riforma #Coni, Lupo e Pellegrini: giù le mani dallo #sport. Salvini @matteosalvinimi : 'Malagò nervoso, lì girano s… - MediasetTgcom24 : Riforma Coni,Salvini a Malagò: nervoso, perché lì girano tanti soldi #coni - ItaSportPress : Salvini punge Malagò: 'Se pensava di essere presidente a vita si sbagliava' - -

è molto". Così il vicepremierreplica alle accuse del presidente del Coni sulla riforma progettata dal Governo. "Lìtanti-dicea RaiSport, prima di entrare a San Siro per Italia-Portogallo-. Ci sono presidentissimi con segretarie, mega uffici, autisti. Se qualcuno pensava di essere presidente a vita sbagliava.Servono non uno,ma tre passi indietro. Lo sport è fatto anche di milioni di atleti, arbitri e dirigenti che non guadagnano cinque milioni".(Di sabato 17 novembre 2018)