Genova | la protesta degli sfollati del ponte Morandi | In quelle case noi non

Genova - protesta dei portuali : “Lavoriamo con allerta meteo rischiando la vita. Operazioni devono essere sospese” : “Siamo tutti teste calde”, così il Collettivo Autonomo dei lavoratori portuali di Genova risponde al principale terminalista del porto, Aldo Spinelli, che nei giorni scorsi ha negato di aver fatto lavorare i suoi dipendenti in condizioni di pericolo o mancanza di sicurezza durante l’allerta rossa della scorsa settimana, quand’era arrivato a definire “testa calda” il lavoratore ritenuto “colpevole” di aver contattato i sindacati e ...

Terremoto - le regioni colpite protestano 'Siamo state esautorate. Ignorato il modello Genova' : Cronaca Terremoto, ricostruita meno di una casa su 10. E tremila sfollati vivono ancora in albergo di LUCIO LUCA

Genova - protesta degli sfollati. Bucci : "In casa il 18 o 19 ottobre" - : Nuovo corteo nel capoluogo ligure aperto da un grande striscione. Poi, nel corso di un'assemblea pubblica, i manifestanti hanno incontrato i l sindaco-commissario, che ha assicurato: "Da giovedì ...

Genova - protestano gli sfollati. Antitrust : bene escludere Autostrade | : La ricostruzione non potrà però estromettere altri se non la società attualmente concessionaria. Residenti e commercianti intanto chiedono certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte, non elemosina". ...

Genova - protestano gli sfollati. Bucci a Roma per modificare decreto | : A quasi due mesi dal crollo del ponte Morandi, residenti e commercianti scendono in piazza per chiedere certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte non elemosina". Toninelli: "decreto sarà migliorato"...

Genova - la protesta di commercianti e sfollati : “Siamo dietro a un muro. Aprite le strade o blocchiamo la città” : Cittadini, commercianti, sfollati. Oltre tremila abitanti della Valpolcevera, il quartiere rimasto fuori dalla città dopo il crollo del Ponte Morandi, sono scesi in piazza per chiedere fatti anziché promesse. Un coordinamento spontaneo, senza partiti e sindacati, che ha unito commercianti e sfollati: “Siamo pericolosi perché non ci faremo strumentalizzare né dal governo né dell’opposizione, vigileremo che alle promesse seguano i fatti e si ...

Genova - la protesta di commercianti e sfollati in piazza : “Siamo isolati - liberate la Valpolcevera” : In centinaia stanno sfilando a Genova per chiedere di “liberare la Valpolcevera” e invitando al sindaco e neocommissario Marco Bucci di “riaprire le strade” perché la città è tagliata in due dopo il crollo del Ponte Morandi, con notevoli ripercussioni sull’economia della zona. “liberate la Valpolcevera”, è lo slogan scelto dai commercianti, messi in ginocchio dopo il cedimento del viadotto, per chiedere ...

Genova - la rabbia degli sfollati : 'Andiamo a protestare sotto casa di Grillo' : Il presidente del Comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera, protesta dopo lo slittamento del Dl Genova ma anche dopo l'allungamento dei tempi per il dissequestro dei monconi del ponte ...

Genova - ira degli sfollati "Andremo a protestare sotto la casa di Grillo" : La rabbia degli sfollati di Genova non si ferma. Il governo aveva promesso interventi rapidi per dare nuovamente le case a chi ha dovuto lasciarle dopo il terribile crollo del ponte Morandi. Dopo le accuse da parte del Mef che ha evidenziato gravi carenze nel testo del decreto, gli sfollati hanno ribadito la loro protesta contro il governo e a farsi portavoce è stato Franco Ravera che guida il comitato del Ponte Morandi.Ai microfoni di Mediaset ...

Gli sfollati di Genova pronti a protestare sotto casa di Beppe Grillo : "Il mondo del lavoro, del commercio e delle professioni, del porto è ferocemente arrabbiato". Lo ha detto il presidente del Comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera, ai microfoni di Mediaset. "Per questo siamo pronti ad andare a protestare sotto qualche palazzo ma anche a Sant'Ilario, sotto casa di Beppe Grillo".La polemica arriva dopo lo slittamento del Dl Genova ma anche dopo l'allungamento dei tempi per il dissequestro ...

Genova approva il Registro delle famiglie - protesta in municipio : “Fuffa discriminatoria”. Pd : “Alla città oggi serve altro” : L’unione di intenti bipartisan che ha contraddistinto le sedute del consiglio comunale di Genova nelle sedute successive al crollo del ponte Morandi si è frantumata nel pomeriggio di ieri di fronte alla mozione presentata dalla maggioranza di istituire un “Registro delle famiglie”. “L’intenzione è quella di stilare un elenco delle persone regolarmente sposate, con figli conviventi e residenti a Genova – spiegano dal Comune -. Ma non c’è ...

Genova - la protesta degli sfollati : "Ridateci le nostre case". Toninelli : "Autostrade non ricostruirà il ponte ma lo pagherà" : Urla e spintoni durante il Consiglio regionale della Liguria. I proprietari delle abitazioni nella zona rossa hanno chiesto...

