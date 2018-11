Fuori si gela Senzatetto porta il suo cane dalla polizia | ma lui sbattuto fuori | muore

fanpage

(Di sabato 17 novembre 2018) La triste storia di Peri,di origini greche e del suo Django. Il 63enne viveva per le strade di Londra da qualche anno col suo amico a quattrozampe. In una notteta di marzo, l'uomo si è rivolto al personale di una centrale di: “Aiutate il mio, è tutto quello che mi resta..."È una notte gelida a Londra. Unvuole proteggere il suo, Django,ndolo in un canile gestito della: “Aiutatelo, è tutto quello che mi resta”. L'animale viene fatto entrare, ma all'uomo è vietato l’ingresso ed è costretto ad aspettareal freddo: Pericle Malagardis, noto come Peri,di freddo. Aveva 63 anni Una storia davvero triste quella che arriva da Uxbridge, un villaggio nei pressi della City. I fatti risalgono alle prime ore del mattino del 5 marzo 2016 ed ora Bhupinder Kalsi, la poliziotta ‘senza cuore’, è stata licenziata “per grave incompetenza”: fu lei a cacciareil povero Peri, mentre le temperature esterne erano scese sotto lo zero. Cinque ore più tardi quella drammatica richiesta d'aiuto, il 63enne era stato trovato moribondo e dichiarato morto un'ora, ucciso dall’ipotermia. Bhupinder Kalsi è stata accusata di non aver preso in considerazione alternative ragionevoli prima di respingere il signor Malagardis, e di aver omesso le informazioni richieste dal servizio dell'ambulanza di Londra in casi analoghi.