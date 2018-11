Wall Street annulla le perdite dopo parole Trump

Nvidia crolla a Wall Street dopo i conti : Trimestrale sotto attese per Nvidia , che registra forti perdite a Wall Street. La società, che opera nel comparto tecnologico, registra risultati inferiori alle previsioni degli analisti, nonostante ...

Nvidia crolla Wall Street dopo i conti : Trimestrale sotto attese per Nvidia , che registra forti perdite a Wall Street. La società, che opera nel comparto tecnologico, registra risultati inferiori alle previsioni degli analisti, nonostante ...

Wall Street apre la seduta in rosso : La Borsa di New York avvia le contrattazioni segnando variazioni negative . Pesanti le vendite sul comparto tecnologico, in particolare dei semiconduttori, dopo che Nvidia , -19,28%, ha riportato ...

Borsa : Milano debole dopo Wall Street : ANSA, - Milano, 15 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi dopo l'avvio debole di Wall Street, con Milano , Ftse Mib -1,2%, che resta la peggiore dopo una forte corrente di ...

Poco mossa Wall Street : Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street. L'indice Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,58%; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500 , che continua la seduta a 2.681,78 punti, ...

Wall Street : previsto avvio poco mosso - Nasdaq in leggero rialzo : Ieri sera il governatore della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che l'economia è forte, ma nel 2019 potrebbero esserci dei "venti contrari", ad esempio il rallentamento della domanda dall'estero, il ...

Borsa : Wall Street chiude in negativo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Meb Faber - quando il guru-bambino supera l'adulto a Wall Street : Semplicemente quattro brand molto noti al grande pubblico e anche al giovane Faber, quattro nomi legati al mondo dei consumi: nessuno studio sulle correlazioni, sulla diversificazione o sui bilanci. ...

Borse Ue - pesa Wall Street - Milano -0 - 78% : 17.55 Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari e per le altre Borse europee. Dopo un tentativo di recupero, i listini tornano a peggiorare sulla scia di Wall Street che gira in rosso. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,78% a 19.077 punti. Spiccano i ribassi di Mediaset e Tim. Giù anche i bancari. Tensione sui titoli di Stato, dopo l' invio della risposta dell'Italia all'Ue sulla Manovra. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 313 ...

Borse Ue - pesa Wall Street.Milano -0 - 78% : 17.55 Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari e per le altre Borse europee. Dopo un tentativo di recupero, i listini tornano a peggiorare sulla scia di Wall Street che gira in rosso. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,78% a 19.077 punti. Spiccano i ribassi di Mediaset e Tim. Giù anche i bancari. Tensione sui titoli di Stato, dopo l' invio della risposta dell'Italia all'Ue sulla Manovra. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 313 ...

Wall Street Anni 80 torna in vita ne 'Il gioco dei bugiardi' : Se "La grande scommessa" è la cronaca della tragedia finanziaria del 2008, "Il gioco dei bugiardi" riporta il calendario a metà Anni Ottanta, quando "la strada più famosa della finanza internazionale ...

Wall Street : previsto avvio poco mosso - oggi il dato sull'inflazione : A questo si aggiungono le incertezze sull'Europa, con le questioni Brexit e manovra Italia ancora aperte, mentre dalla Germania, motore dell'economia europea, è giunto un debole Pil trimestrale che ...

Borsa : Wall Street chiude in calo - Dj -0 - 40% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wall Street - rimbalzo riuscito : Riesce il rimbalzo alla borsa di Wall Street dopo la sessione nera della vigilia . Driver al rialzo il ripiegamento del dollaro e alcuni segnali positivi dal fronte commerciale . Vuota l'agenda ...