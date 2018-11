UNDERWORLD ASCENDANT disponibile su Steam

UNDERWORLD ASCENDANT : scopriamo insieme il trailer di lancio : Underworld Ascendant è il seguito di nuova generazione dell'apprezzata serie Ultima Underworld, alla quale si attribuisce la nascita del genere di "simulazione immersiva" e famosa anche per aver influenzato altri capolavori, come Bioshock, Deus Ex, Dishonored, Elder Scrolls e persino Minecraft. OtherSide Entertainment, che include gli autori originali della serieUltima Underworld, sta innovando in modo rivoluzionario il gameplay tipico della ...