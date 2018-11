Terremoto Calabria | la terra trema nella notte nel Cosentino | scossa di magnitudo 3 1

Calabria : scossa di Terremoto nella notte (3.1) nel Cosentino - non ci sono danni : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte, alle ore 2,17, in Calabria, con epicentro a Villapiana (Cosenza). Il sisma, avvertito dalla popolazione ma che non ha prodotto danni a persone o cose, ha avuto origine ad una profondità di circa 24 km, secondo le rilevazioni della Sala Sismica dell'Ingv di Roma.

Terremoto di 5.0 nel Peloponneso avvertito anche in Puglia e Calabria : Un Terremoto di magnitudo 5.0 è avvenuto alle 10:02 (ora italiana) al largo della costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. La scossa è stata avvertita, seppur lievemente, anche in...

Terremoto Reggio Calabria - l’esperto ai microfoni di MeteoWeb sullo sciame sismico di Palmi : “tutto nella normalità - ecco perché” : Lo sciame sismico che sta interessando la zona di Palmi ha messo in allarme la popolazione. Ne parliamo con Gianluca Valensise, Dirigente di Ricerca dell’INGV, esperto di sismotettonica e grande conoscitore della geodinamica che caratterizza il territorio calabrese. – Dottor Valensise, lo sciame sismico di Palmi è una novità? “Assolutamente no. L’intera Calabria è tra le regioni più sismiche d’Italia e la ...

Terremoto nel Mediterraneo : avvertito anche in Calabria e Puglia : Oltre ai recenti terremoti avvenuti in Italia e in Grecia, i paesi bagnati dal Mar Mediterraneo sono stati colpiti nelle ultime ore da altri eventi sismici. Infatti oggi un altro Terremoto di magnitudo 5.0 si è verificato sulla costa del Peloponneso, in Grecia. L'Usgs (United States Geological Survey), già in passato ha spiegato le dinamiche in atto in quella porzione del mar Mediterraneo. Il sisma è stato percepito anche in Puglia e in ...

Terremoto Calabria - lo sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 1ª parte : Quanto sta accadendo a Palmi risolleva il problema della sismicità in Calabria, notoriamente tra le regioni più sismiche d’Italia. Questo è dimostrato anche dalla tabella cronologica di MeteoWeb relativa a tutti i terremoti con Magnitudo superiore a 5.5. In duemila anni di storia la Calabria è stata interessata da una ventina di terremoti distruttivi che hanno coinvolto praticamente tutto il suo territorio. Eventi caratterizzati dai più ...

Terremoto - paura a Reggio Calabria e Messina : allarme tra la popolazione : Due scosse di Terremoto in mare sono state registrate sulla costa calabra meridionale alle 16.01 e 16.15. l'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.4 (alle 16.01) e 3.0 (alle 16.15), entrambe a...

Terremoto - paura in Calabria per una scossa in provincia di Reggio [LIVE] : paura in Calabria per una scossa di Terremoto avvertita in provincia di Reggio. Il sisma, distintamente percepito da gran parte della popolazione, si è verificato alle 15:58. La scossa è stata percepita da molti abitanti, in particolare nella Piana di Gioia Tauro e in Aspromonte. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto, paura in Calabria per una scossa in provincia di Reggio [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - nuova forte scossa a Zante : paura anche al Sud Italia - avvertita in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Terremoto nel mar Ionio : nuova forte scossa a largo di Zante - avvertita al sud (Puglia e Calabria) : nuova forte scossa di Terremoto avvertita in Grecia, tremori anche al sud. Prosegue senza sosta la sequenza sismica nel mar Ionio sud-orientale, poco a largo dell'isola di Zante, in Grecia. Dopo la...

Terremoto M. 6.8 a Zante - l’INGV ha ricostruito lo tsunami : il maremoto è arrivato in Calabria 56 minuti dopo la scossa - ecco tutte le immagini [VIDEO e MAPPE] : Un Terremoto di magnitudo Mw 6.8 si è verificato alle ore 00.54 italiane del 26 ottobre 2018, a largo della Costa Occidentale del Peloponneso ad una profondità di 10 km. A seguito dell’analisi dei parametri sismici, dopo 8 minuti, il Centro Allerta tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile un’allerta tsunami di livello arancione (advisory) per le regioni Puglia e Calabria, ...

Terremoto in Grecia : allarme tsunami rientrato per Sicilia - Calabria - Basilicata e Puglia : Il servizio sismologico degli Stati Uniti ha rilevato questa notte una scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 gradi, il cui epicentro è stato localizzato nell'isola greca di Zacinto, alle ore ore 00.54. La scossa è stata avvertita in alcune regioni del Sud Italia, in particolare nelle citta' italiane che si affacciano sulla costa ionica. Nella notte è stato l'Istituto italiano di Vulcanologia a diramare un alert che avvertiva di un rischio ...

