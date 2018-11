SANITA' | 40 ANNI SSN | AMATO ' SERVE RIALLINEAMENTO | MA RIMANE UNA CONQUISTA'

Sanità : negli ultimi 40 anni i cittadini italiani hanno guadagnato quasi 10 anni di vita : Oggi a Roma è andata in onda la XIII Edizione del Forum Meridiano Sanità durante la quale è stato presentato il Rapporto annuale Meridiano Sanità elaborato da The European House – Ambrosetti. Secondo il Meridiano Sanità Index – che ha l’obiettivo di fornire una valutazione multidimensionale delle performance del sistema sanitario attraverso un confronto con i principali Paesi europei – considerando lo stato di salute della popolazione, ...

operata con successo al femore a 107 anni - ringrazia la sanità umbra : barberini - "signora luisa testimone che ci riempie di orgoglio - la ... : Perugia 8 nov. 018 " "Testimonianze come quella della signora luisa, che in occasione della festa per i suoi 107 anni ha voluto ringraziare tutti coloro che operano, a vario titolo nel mondo della sanità umbra, ci incoraggia a continuare, ancor più convintamente, ad investire risorse e programmare azioni per interventi finalizzati a promuovere l'invecchiamento attivo, nonché a ...

Napoli - cameraman muore a 56 anni dopo tre operazioni : «È malasanità» : È un giallo la morte del cameraman Mario Barone: il pm ha disposto l?autopsia sulla salma del 56enne, morto sabato al Cardarelli in circostanze ancora da chiarire. Potrebbe trattarsi...

Sanità - Ricciardi (ISS) : in Italia l’aspettativa di vita è maggiore di 4 anni al Nord rispetto al centro/sud : Secondo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, in Italia l’aspettativa di vita è maggiore di 4 anni al Nord rispetto al centro/sud, e il Sud è il fanalino di coda dell’intera Europa: “Ciò è dovuto anche alla crisi economica ma anche all’incapacità di riorganizzare i sistemi sanitari regionali dopo la devoluzione. Di fatto c’è un aumento dei fattori di rischio (ma questo c’è in ...

Sanità Abruzzo : Cassazione - 3 anni e 11 mesi a Del Turco : In primo grado Del Turco era stato condannato a 9 anni e 6 mesi, pena ridotta in appello a 4 anni 2 mesi. La Cassazione, nel dicembre 2016, annullò con rinvio la sentenza di secondo grado ...

Di Maio : "Il reddito di cittadinanza ai residenti da dieci anni Sarà su tessera SANITAria" : Il reddito di cittadinanza andrà solo a "chi è residente da almeno 10 anni nei confini italiani". Luigi Di Maio, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, puntualizza così a chi gli chiede se la misura coinvolgerà anche gli stranieri.Il vicepremier grillino e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha poi approfondito anche il funzionamento del provvedimento che dovrebbe arrivare con la prossima manovra finanziaria. Allo studio ...

Di Maio : «Il Reddito? Su tessera SANITAria e a chi è residente da almeno 10 anni» : Il ministro: «Sarà messo su carta elettronica, l'ideale sarebbe usare quella che abbiamo già perché questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali italiani»

Reddito di cittadinanza - Di Maio : «Potrebbe essere sulla tessera SANITAria. Andrà a residenti in Italia da almeno 10 anni» : La scelta della carta elettronica, ha spiegato, è «perche questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali Italiani per far crescere l'economia e limitare al massimi le spese fuori ...