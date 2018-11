Presentato a Roma Ralph Spacca Internet | film Disney dell' anno

Roma : Presentato progetto #crescereinsieme - programma per madri sole : Roma – Il Lazio e’ la regione con la percentuale piu’ alta di madri sole. Tra queste diverse migliaia vivono in condizioni di poverta’ assoluta e di forte disagio per violenze subite, patologie psichiatriche, solitudine, carenza di reti parentali e altri problemi. Per rispondere alle situazioni di maggiore criticita’ nel Lazio operano piu’ di 50 strutture residenziali che accolgono attualmente oltre 500 mamme ...

Macro : il Miami New Media Festival è stato Presentato a Roma : Il MNMF è giunto alla sua 13a edizione e ha riunito più di 250 artisti provenienti da 15 nazioni del mondo. Questo anno l'evento è iniziato lo scorso 2 ottobre a Miami, per raggiungere ...

''Un morto ogni tanto'' - Presentato a Roma il libro di Paolo Borrometi : View the embedded image gallery online at: http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/261-cronaca/72091-un-morto-ogni-tanto-presentato-a-Roma-i-libro-di-Paolo-Borrometi.html#sigProId3a2db298f0 ...

Remi di Antoine Blossier Presentato ad Alice nella città a Roma : Ve le ricordate le avventure di Remi? Bene, il suo mito tornerà a risplendere alla Festa del cinema di Roma. Remi, il film di Antoine Blossier tratto dal classico della letteratura per ragazzi di ...

Roma - Presentato Report sui servizi pubblici : “Voto alla Capitale? Media del 5.3 - ma leggera risalita rispetto al passato” : Come vedono i Romani la vita nella Capitale? “Negli ultimi dieci anni la tendenza è in discesa per tutti i servizi, compresi quelli di eccellenza e quello idrico”. A dirlo è Carlo Sgandurra, presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, a margine della presentazione, oggi in Campidoglio, dell’undicesima indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali. ...

Medicina di precisione. Presentato a Roma il libro di Mauro Minelli - : ... mentre qui avanza una scuola che ha già diversi fronti di lavoro, e questo costituisce un prezioso contributo non solo alla scienza medica, ma anche alle scienze sociali che Università Pegaso ha ...

“La Libertà non deve morire” - il docufilm prodotto e diretto da Alfredo Lo Piero sarà Presentato presso la Casa del Cinema Roma : Saranno presenti: Alfredo Lo Piero, regista e produttore; Gabriele Eminente, direttore generale Medici Senza Frontiere; Riccardo Noury, portavoce nazionale Amnesty

Roma. Presentato il nuovo bando di Servizio Civile Volontario : Presentato il nuovo bando per il Servizio Civile Volontario 2018 di Roma Capitale alla presenza della sindaca Virginia Raggi, dell’assessore