Pokèmon Let’s Go | Come ottenere Mew

(Di venerdì 16 novembre 2018) A partire da oggi è finalmente disponibile nei negozi Pokèmon Let’s Go in duplice versione, Pikachu ed Eevee. Purtroppo la Recensione non arriverà sul portale a causa del mancato supporto da parte di Nintendo, ma vogliamo comunque condividere con voi delle guide che potrebbero tornarvi utili, informandovi che da oggi saremo in diretta su Twitch.il Pokèmon mew in Let’s Go Mew è sicuramente uno dei Pokèmon più ambiti dagli allenatori, per questo motivo Nintendo e Pokèmon That Company, offrono la possibilità di ottenerlo“ricompensa” dall’acquisto della Pokè Ball Plus. Nel caso non lo sappiate, la Pokè Ball Plus è un controller a forma di sfera Pokè, realizzato esclusivamente per Let’s Go Pokèmon Pikachu ed Eevee, offrendo al ...