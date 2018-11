Nazionale | Chiellini diventa centenario ' Bello essere circondato dai giovani'

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini rientra prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Nazionale : 100 volte Chiellini - il dottore nel club degli immortali : E sono 100 . Numero importante, non solo tondo. A cento presenze in Nazionale sono arrivati in pochi finora: Buffon , Cannavaro , Paolo Maldini , De Rossi , Pirlo , Zoff . Altri campioni immortali non ...

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini e Bonucci rientrano prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Il professor Chiellini cento volte Nazionale. E la Svezia da cancellare : Il professor Chiellini al riguardo aveva risposto: 'Ci andrei, ma per un master in economia'. Il dottor Chiellini è capitano, professore della difesa, laureato e soprattutto papà. Da domani anche ...

Nazionale - Chiellini entra nel prestigioso club dei centenari azzurri : Mancini: "El Shaarawy e Belotti non sono bocciati" L'ARTICOLO COMPLETO OGGI IN EDICOLA SULLA GAZZETTA DELLO SPORT Mirko Graziano

Nazionale - Chiellini alla centesima presenza : “Un onore” : “La delusione più grande è la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, me la porterò sempre dentro perché non potrò giocarne altri. Ha lasciato a tutti un vuoto. Però ho anche coronato il sogno di essere vicino ad un grande traguardo“. Giorgio Chiellini ha commentato così, ai microfoni di Sky, la possibilità di tagliare le 100 partite con la Nazionale sabato, contro il Portogallo. “Se tutto andrà come deve andare, il ...

La 100ª volta di Chiellini in Nazionale - il difensore confessa la sua emozione : “c’è tanto lavoro dietro questo traguardo” : Giorgio Chiellini, prima dell’incontro di Nations League contro il Portogallo, parla della prossima partita in cui sarà protagonista con l’Italia Giorgio Chiellini, che sarà impegnato il 17 novembre nella partita di Nations League dell’Italia contro il Portogallo, ha parlato della sua centesima presenza in Nazionale. “È un grande traguardo, un onore: da bambino uno sogna di giocare in serie A, in Nazionale, ma arrivare a ...

Chiellini ed il rapporto con la Nazionale : “tante delusioni - ma non potevo ritirarmi ora” : Giorgio Chiellini ha spiegato i motivi del suo mancato addio alla Nazionale, paventato in un primo momento, ma scongiurato a seguito di una lunga riflessione “Ho fatto una riflessione molto lunga con me stesso, la Nazionale non si può rifiutare e non puoi decidere se andare o non andare. Ho massimo rispetto per chi decide diversamente, ma credo che finché l’allenatore della Nazionale ti chiama hai un obbligo morale di ...

La Figc al Quirinale - Chiellini : 'La Nazionale sia un esempio' Mattarella : 'Spero che nel 2022 il mio successore festeggi il Mondiale' : 'A nome di tutto lo sport italiano mi sento di dire che questa è una giornata bella e importante, che celebra questa lunga storia di amore e passione di tutto il Paese nei confronti dello sport più ...

Nazionale al Quirinale - Chiellini : 'Unione e ripartenza - dobbiamo essere da esempio' : Una delusione di tutto il mondo del calcio, perché il calcio senza l'Italia è come la Scala senza musica". Lo ha detto il presidente dell'Uefa, Alexander Ceferin, al Quirinale per i 120 anni della ...

Il ruolo in Nazionale e la sfida con la Polonia - la sincerità di Chiellini : “non mi sento indispensabile” : Le sensazioni di Giorgio Chiellini alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Polonia, in programma domani sera “Qui in Nazionale vivo alla giornata e lo faccio con grande entusiasmo. Ci sono tanti ragazzi bravi, ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno, sempre di più. Poi non sarò mai un problema e non mi sento indispensabile, mi sento come gli altri 26-27. Poi quel che sarà sarà, se servirò per un mese, sei mesi o due ...