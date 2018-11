Boxe | Mayweather torna per una esibizione ' I 9 più pagati di sempre'

Boxe - Mayweather cambia idea : “esibizione di 9 minuti contro Nasukawa - la più pagata di tutti i tempi” : Floyd Mayweather ha dato il suo ok alla sfida contro Tenshin Nasukawa, non saranno consentiti calci, ma solo pugni ammessi nel pugilato Il ritorno di Floyd Mayweather sul ring ha preso un’inaspettata nuova svolto. Il pugile americano ha deciso che combatterà ancora e che lo farà il prossimo 31 dicembre in Giappone, contro la star del kickboxing, Tenshin Nasukawa. All’inizio il pugile aveva assicurato che questa sfida non si ...

Boxe - Floyd Mayweather fa marcia indietro : “Non combatterò contro Nasukawa - mi hanno truffato” : Floyd Mayweather non combatterà il prossimo 31 dicembre contro Tenshin Nasukawa come invece era stato annunciato l’altro ieri. A comunicarlo è stato lo stesso Money sul suo profilo Instagram: “Non ho mai detto sì a un incontro con lui. A essere onesti non l’avevo mai sentito nominare prima del mio viaggio in Giappone“. L’incontro era stato ufficializzato dalla Federazione MMA giapponese ma il 41enne statunitense ha ...

Boxe : torna sul ring Floyd Mayweather! Sfida al giapponese Tenshin Nasukawa : Nonostante il ritiro annunciato dopo 50 vittorie in altrettanti incontri, Floyd Mayweather tornerà sul ring. Una nuova Sfida per il 41enne americano: nella notte di San Silvestro a Saitama, in Giappone, l’incontro con il padrone di casa nipponico Tenshin Nasukawa, kickBoxer 20enne. L’annuncio è arrivato dalla federazione giapponese Rizin delle arti marziali miste, non sono ancora state scelte però le modalità e le regole. “Ho sempre ...

Mayweather torna sul ring : sfiderà il kickBoxer Nasukawa in Giappone : 'Ho sempre voluto uscire dagli Stati Uniti per mostrare il mio talento altrove: il mondo non ha mai visto Mayweather combattere dal vivo in Giappone ' , ha aggiunto l'ex campione del mondo di cinque ...

Boxe – Pacquiao torna sul ring - ma non contro Mayweather : ecco chi sarà il suo avversario : Manny Pacquiao tornerà sul ring il prossimo gennaio, ma non contro Floyd Mayweather: il pugile filippino affronterà Adrien Broner Nelle scorse settimane aveva preso piede la possibilità che Floyd Mayweather e Manny Pacquiao potessero sfidarsi nuovamente in una rivincita della loro sfida del maggio 2015. Mayweather ha preso seriamente la proposta lanciata dall’avversario, ma il suo calendario di impegni e la recente proposta di Khabib ...

Boxe - Canelo Alvarez : “Voglio la rivincita contro Mayweather - quando mi ha battuto ero giovane” : Attraverso il sito iberico marca.com Canelo Alvarez ha chiesto la rivincita a Floyd Mayweather nel caso in cui quest’ultimo dovesse scegliere di tornare a combattere sul ring. Sono passati ormai quasi cinque anni da quel 14 dicembre 2013, quando subì la prima ed unica sconfitta, allora nella categoria dei pesi medi. Infatti Canelo ha affermato che l’esito di quella sfida è stata decisa soltanto dall’abitudine a calcare certi ...

Boxe – Espinoza non ha dubbi : “sfida con Pacquiao? Mayweather é serio fino alla morte” : dubbi sulla sfida contro Pacquiao? Floyd Mayweather non é mai stato così serio: ‘Money’ vuole un altro match contro il pugile filippino Nelle scorse settimane, Floyd Mayweather aveva aperto alla possibilità di affrontare nuovamente Manny Pacquiao in un match ufficiale. L’ultima sfida fra i due è datata 2 maggio 2015, un incontro non certo indimenticabile, complice un infortunio alla spalla del filippino, ma che generò ...

Boxe – Mayweather vs Pacquiao - cambia la possibile data della rivincita : ecco le novità : La rivincita fra Mayweather e Pacquiao non dovrebbe disputarsi a dicembre: l’americano impegnato a Tokyo, il match potrebbe slittare in primavera Nei giorni scorsi, Floyd Mayweather aveva aperto alla possibilità di affrontare nuovamente Manny Pacquiao in un match ufficiale. L’ultima sfida fra i due è datata 2 maggio 2015, un incontro non certo indimenticabile, complice un infortunio alla spalla del filippino, ma che generò ...

Boxer - Mayweather e Pacquiao pronti alla rivincita. Quando si combatterà? Tutte le ipotesi sul match : Floyd Mayweather aveva annunciato il suo clamoroso ritorno pochi giorni fa, il ribattezzato Money (con un patrimonio di circa due miliardi di dollari) aveva espresso il desiderio di risalire sul ring per sfidare Manny Pacquiao nella rivincita del match del secolo disputato il 2 maggio 2015. Quell’incontro generò un volume d’affari di oltre 500 milioni di euro con ben 4,6 milioni di abbonamenti pay per view e ora la speranza è di ...

Boxe - passi avanti per un Pacquiao-Mayweather bis - : Potrebbe esserci un incontro di pugilato tra Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. Dopo le parole dell'americano, che su Instagram ha annunciato il ritorno sul ring per affrontare il rivale gia' ...

Boxe – Mayweather lancia la sfida - Pacquiao la raccoglie : a dicembre la rivincita tra i due pugili : Pacquiao ha reso noto di aver accettato l’invito di Mayweather, sottolineando di essere disposto a tornare sul ring contro l’americano Il pugile filippino Manny Pacquiao e lo statunitense Floyd Mayweather potrebbe affrontarsi di nuovo su un ring nel mese di dicembre. Pacquiao ha detto che accetterà l’offerta del pugile americano con l’intenzione di prendersi una rivincita del combattimento perso a maggio 2015. I ...