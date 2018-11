Alitalia | il treno Fs è in ritardo Prestito ponte verso il rinnovo

affaritaliani

: Care @LeFrecce (scrivo a voi perché il servizio pubblico neppure ha account twitter),mi avete venduto IERI SERA tra… - CarloStagnaro : Care @LeFrecce (scrivo a voi perché il servizio pubblico neppure ha account twitter),mi avete venduto IERI SERA tra… - MassimoFamularo : RT @CarloStagnaro: Care @LeFrecce (scrivo a voi perché il servizio pubblico neppure ha account twitter),mi avete venduto IERI SERA tramite… - _poggy : RT @CarloStagnaro: Care @LeFrecce (scrivo a voi perché il servizio pubblico neppure ha account twitter),mi avete venduto IERI SERA tramite… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) I commissari straordinari dihanno ormai trasmesso al ministero per lo Sviluppo la loro relazione sulle tre offerte (due vincolanti, EasyJet e Ferrovie dello Stato, e una non vincolante, Delta) ricevute pera fine ottobre. Le Fs sono date per favorite e sembrano già al lavoro per selezionare il partner industriale (Delta con maggiore probabilità, ma non si esclude un ritorno in pista di Lufthansa), ma serve ancora del tempo. Così si vauna mini-proroga delda 900 milioni di euro (più 100 milioni di interessi) che dovrebbero altrimenti essere restituiti il prossimo 15 dicembre. A siglare la cessione dell'ex compagnia di bandiera potrebbe non essere Luigi Gubitosi, dato in corsa per il ruolo di nuovo Ceo di Telecom Italia Segui su affaritaliani.it