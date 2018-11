Sharp Aquos R2 Compact | lo smartphone con due notch

Sharp Aquos R2 Compact - lo smartphone con due tacche : Sharp presenta Aquos R2 Compact, lo smartphone Android con due notch, uno nella parte superiore del display in stile Essential Phone e l’altro in basso in stile OnePlus 6T (rovesciato). Follia o genialità? La risposta probabilmente dipende dai gusti personali di ciascuno, ma non si può negare che sul display dello smartphone presentato in Giappone mancano due aree. Se la prima, quella in alto è a goccia in stile Essential Phone PH-1, la ...