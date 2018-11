Roma | donati 150mila euro al fondo per Sean Cox

calcioweb.eu

: #ASRoma, donati 150 mila euro alla famiglia di Sean Cox - DiMarzio : #ASRoma, donati 150 mila euro alla famiglia di Sean Cox - CalcioWeb : #Roma, donati 150mila euro al fondo per #SeanCox - PerSempreNa : La Roma non dimentica Cox Donati i primi 150 mila euro - -

(Di giovedì 15 novembre 2018) In un comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale dellasi legge come la società capitolina abbia deciso di donare 150.000alla famiglia diCox, tifoso irlandese entrato in coma per gli scontri di “Anfield” prima della semifinale di Champions League contro il Liverpool. Nel comunicato si legge: “L’ASe il presidente del club Jim Pallotta hanno annunciato la donazione di una somma iniziale di 150.000 € alla famiglia Cox, per sostenere le cure riabilitative del tifoso del Liverpool. Ladonerà 100.000 € attraverso la propria fondazioneCares mentre il presidente Pallotta ha deciso di donare personalmente 50.000 €. Il tifoso irlandese, 53enne e padre di tre figli, è entrato in coma dopo gli incidenti scoppiati fuori dallo stadio Anfield Road prima della semifinale di andata di Champions League tra Liverpool enel mese di ...