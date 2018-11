Panchina Genoa | Juric in bilico fino al derby | emergono altri due nomi GALLERY ...

Genoa - Preziosi fa il punto sul caos Panchina : 'ecco cosa ho deciso di fare' : Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha fatto il punto sulla panchina dopo un avvio shock per Juric al suo ritorno al Grifone Enrico Preziosi ha parlato della situazione in casa Genoa, con la calda ...

Genoa - Preziosi fa il punto sul caos Panchina : “ecco cosa ho deciso di fare” : Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha fatto il punto sulla panchina dopo un avvio shock per Juric al suo ritorno al Grifone Enrico Preziosi ha parlato della situazione in casa Genoa, con la calda posizione di Juric, il quale ha rischiato l’esonero. Al momento però sembra proprio che il tecnico resterà sulla panchina del Grifone, come rivelato dallo stesso Preziosi al Secolo XIX: “Da tifoso mi contesterei. Perché la squadra ...

Che fine ha fatto Igor Tudor? Pronto per la Panchina del Genoa : Igor Tudor è un allenatore di calcio ed ex calciatore croato, di ruolo difensore o centrocampista. Ha speso la maggior parte della sua carriera in Italia, legando il suo nome a quello della Juventus. Il 18 agosto 2009 con l’arrivo del tecnico Edy Reja sulla panchina del Hajduk Spalato, ne è diventato assistente tecnico. Una seconda parentesi è iniziata nel dicembre 2011, quando il direttore sportivo Sergije Krešic gli ha affidato la ...

Panchina Genoa - la bomba : ecco l’allenatore in pole in caso di esonero di Juric : E’ una situazione paradossale in casa Genoa, la squadra aveva iniziato bene la stagione, poi il clamoroso esonero di Ballardini, davvero senza un valido motivo. Il presidente Preziosi ha deciso di affidare al Juric, l’inizio è stato davvero clamoroso con il pareggio sul campo della Juventus, poi un percorso deludente che si è conclusa con la debacle contro l’Inter ma soprattutto da sottolineare l’incredibile ...

Genoa - Piatek non segna più : il polacco mai in gol con Juric in Panchina : Dalla rivoluzione all'involuzione: bastano una manciata di partite. E Krzysztof Piatek lo sa bene: dopo aver macinato record su record nelle prime sette giornate di campionato, il polacco sta ora ...