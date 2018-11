NBA – LeBron James abbatte un altro record | è il 5° miglior marcatore di sempre | superato

NBA - LeBron supera Chamberlain e diventa il 5° realizzatore di sempre : 44 punti e vittoria su Portland : LeBron James si aggira per il parquet dello Staples Center esultante con una missione: recuperare il pallone della partita. Deve aggiungerlo alla sua collezione di cimeli, perché col pallone di Lakers-...

NBA - LeBron James segna 44 punti - supera Wilt Chamberlain e diventa il 5° marcatore di sempre : Nel time out che arriva a meno di due minuti dalla fine, lo speaker dei Lakers chiede l'attenzione del pubblico di Los Angeles e registra "un'altra storica serata qui allo Staples Center": è così, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

Risultati NBA – Butler ko all’esordio con i Sixers - bene Celtics : LeBron fa volare i Lakers : Jimmy Butler ko all’esordio in maglia Sixers, vittoria per i Celtics sui Bulls, LeBron James fa 44 punti e i Lakers battono Portland Grande spettacolo nella notte NBA appena trascorsa con ben 11 match a fare compagnia a tutti i nottambuli appassionati della palla a spicchi americana. L’esordio di Jimmy Butler (14 punti in 32 minuti) in maglia Sixers, dopo l’addio polemico ai Timberwolves, non è dei migliori: Philadelphia crolla a Orlando ...

NBA – LeBron James senza filtri : “Lakers? È vero - avevo quasi perso la pazienza. Mi sono seduto è ho pensato che…” : LeBron James non corregge il tiro: il Re aveva davvero quasi perso la pazienza con i giovani Lakers. Una profonda riflessione ha evitato che la situazione degenerasse Qualche giorno fa, dopo il netto ko contro i Timberwolves, LeBron James non usò mezze misure nel dire che l sua pazienza era ormai quasi finita. I Lakers sono un gruppo giovane e con tanti nuovi innesti, questo è vero, ma non ci si deve cullare su questi aspetti, per poi ...

NBA – Lakers super sull’asse LeBron-Chandler : il Re schiaccia - il centro stoppa gli Hawks allo scadere [VIDEO] : I Los Angeles Lakers superano di misura gli Hawks: i giallo-viola volano sull’asse LeBron James-Tyson Chandler, autori delle due giocate decisive nei secondi finali I Los Angeles Lakers hanno superato di misura (107-106) gli Atlanta Hawks portando finalmente in positivo il record stagionale che segna adesso 7 vittorie e 6 sconfitte. Il terzo successo consecutivo dei giallo-viola porta due firme: la solita di LeBron James e quella del ...

NBA risultati : LeBron schiaccia - Chandler stoppa. Lakers ok con Atlanta : Los Angeles Lakers-Atlanta 107-106 LeBron James deve mandare un biglietto di ringraziamento al suo amico James Jones. L'attuale General Manager dei Suns con il buyout a Tyson Chandler ha fatto davvero ...

NBA - LeBron James schiaccia - Tyson Chandler stoppa : i Lakers battono Atlanta : Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks 107-106 Tre indizi fanno decisamente una prova: uno come Tyson Chandler serviva più di ogni altra cosa ai Lakers; felici di JaVale McGee, ma monchi nella rotazione dei ...

NBA risultati : LeBron e i Lakers passano a Sacramento - Belinelli e gli Spurs inguaiano Houston : Passi avanti. I Lakers passano a Sacramento con 25 punti di LeBron James e si prendono la quarta vittoria nelle ultime 5 partite. Fanno progressi anche gli Spurs di Marco Belinelli, che piegano ...

NBA - brucia la California - il fumo arriva a Sacramento : il mal di testa da incendio di LeBron James : Gli incendi che stanno flagellando la California negli ultimi giorni , tanto quelli nella cittadina di Paradise, distrutta, che quelli sviluppatisi attorno alle spiagge di Malibu, a Los Angeles, hanno ...

NBA - LeBron e Stephenson amiconi dopo le liti passate : la “schitarrata” di Lance coinvolge anche il Re [VIDEO] : LeBron James e Lance Stephenson uniti per la causa dei Lakers dopo un’intera carriera di scontri e provocazioni LeBron James e Lance Stephenson, non si può dire che si amassero negli anni passati. Diversi gli screzi in campo tra i due cestisti NBA, ma quest’anno il destino ha voluto che si incontrassero ai Los Angeles Lakers. Adesso però il loro rapporto sembra essere idilliaco, come dimostrano alcune immagini che ritraggono ...

NBA - Coach Kerr non ha dubbi : 'Zion Williamson è il nuovo LeBron James' : In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire 'eccolo, lui è il nuovo ', al posto dei puntini basta inserire un nome a caso, relativo ad una leggenda dello sport: che sia Cristiano Ronaldo ...

NBA – Coach Kerr non ha dubbi : “Zion Williamson è il nuovo LeBron James” : Dopo l’esordio stagionale pazzesco dei Duke Blue Devils, nei quali si è messo in luce Zion Williamson, il Coach degli Warriors, Steve Kerr si è lanciato in un particolare paragone, tirando in ballo addirittura LeBron James Un po’ in tutti gli sport c’è il brutto vizio di divertirsi a fare il gioco dei paragoni. In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire “eccolo, lui è il nuovo…”, al posto ...