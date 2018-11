La Giornata mondiale della Prematurità a Ragusa

Domani la Giornata mondiale per la lotta al tumore pancreatico : Il tumore del pancreas è una malattia in progressivo aumento. Negli ultimi 15 anni in Italia abbiamo registrato un incremento di casi prossimo al 60% e viene stimato che nel 2030 questo tumore rappresenterà la seconda causa di morte per neoplasia nella nostra nazione. Questo sarà, uno degli argomenti, che saranno affrontati al Convegno organizzatoin occasione della Giornata Mondiale per la lotta al tumore pancreatico, in programma giovedì 15 ...

Oggi Giornata mondiale del Diabete. In Italia 3 mln pazienti : Roma, 14 nov., askanews, - Si celebra Oggi la Giornata Mondiale del diabete istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation, IDF, e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS,. Un ...

Giornata mondiale del Diabete 2018 : Anche la Dottoressa Carla Lertola , medico chirurgo specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica in occasione della Giornata Mondiale del Diabete consiglia 3 mosse per dare scacco matto alla ...

Al via domani la Giornata mondiale del Cordone Ombelicale - a 30 anni dal primo trapianto con cellule staminali cordonali : 150 banche in tutto il mondo, 600 mila donazioni disponibili, 35 mila trapianti effettuati utilizzando le cellule staminali cordonali, questi i numeri che ben evidenziano la necessità di rendere noto quanto il sangue cordonale e le cellule in esso contenute stiano contribuendo a cambiare progressivamente il mondo della medicina. Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza della conservazione del sangue ...

Giornata mondiale del diabete - controlli gratuiti al San Raffaele contro la "malattia nascosta" : Il San Raffaele aderisce alla Giornata mondiale del diabete, che ricorre il 14 novembre, scendendo in campo, insieme all'Associazione dei pazienti “diabete in pugno”, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Presso il Poliambulatorio San Raffaele Termini di Roma sarà possibile effettuar

Giornata mondiale del Cordone Ombelicale : Proprio il 15 novembre, infatti, nel 1988 un bimbo di 5 anni, Matt Farrow , affetto da Anemia di Falconi, fu sottoposto con successo al primo trapianto al mondo di cellule staminali provenienti dal ...

Giornata mondiale del diabete : controlli gratuiti della glicemia in 300 farmacie tra Napoli e provincia : controlli gratuiti in farmacia per rilevare il tasso glicemico del sangue. Prosegue fino a domenica 18 la campagna nazionale di prevenzione del diabete organizzata da Federfarma. Le farmacie che hanno ...

Giornata mondiale dei nati prematuri : in Campania un bambino su 10 nasce prima del termine : In Campania un bambino su 10 nasce prima del termine, vale a dire prima delle 37 settimane. A fare la differenza nei parti pretermine sono i primi giorni e quindi l’organizzazione e l’alta specializzazione dei reparti di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale. Di questo, e molto altro, si discuterà in occasione del rendez-vous di esperti voluto e organizzato dal professor Giovanni Chello per il 17 novembre al Monaldi, in occasione della ...

World Toilet Day 2018 : il 19 novembre si celebra la Giornata mondiale per sensibilizzare sull’importanza di adeguati e puliti servizi igienici : Per tanti è la normalità, ma per moltissime altre persone nel mondo utilizzare il water non è affatto un’abitudine scontata. Al contrario, circa il 30% della popolazione mondiale – 2,3 miliardi di persone – non ha ancora oggi accesso ai servizi igienici di base. Di queste, 600 milioni condividono il bagno con altre famiglie e altri 892 milioni non ne dispongono affatto[i]. Per mettere in luce queste problematiche e sensibilizzare ...

Il Fatebenefratelli si fa blu con la SID : il 14 novembre per la Giornata mondiale del Diabete : Roma – Il colore “simbolo” della lotta al Diabete si accende all’Isola Tiberina. Il 14 novembre, sarà lo storico Ospedale romano del Fatebenefratelli ad illuminarsi di blu per dare il “via”, nella Regione Lazio, alle iniziative promosse dalla Società Italiana di Diabetologia in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. L’accensione delle luci, prevista alle ore 19.00, sarà preceduta, a partire dalle 18.00, da un incontro, a cui ...

Giornata mondiale del diabete : Trento veste il viola e l’azzurro : In occasione della Giornata mondiale del diabete in questi giorni, come accade in numerose piazze e città del mondo, la

Rugby - Ranking Mondiale (12 novembre 2018) : la classifica agGiornata. Uomini al 13° posto - donne settime : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby è ormai giunta a metà del programma: ci saranno altri due fine settimana per modificare il Ranking Mondiale della palla ovale, che certamente subirà variazioni in base ai risultati che verranno fuori dagli incontri del 17 e del 24 novembre. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile, contro Australia e Nuova Zelanda, che con quella femminile, contro il ...

Giornata mondiale del Cordone Ombelicale per promuovere l'utilizzo delle cellule staminali : Il 15 novembre è la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale: un'occasione per conoscere i grandi progressi che la scienza ha fatto in questi anni sull'utilizzo delle cellule staminali cordonali Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale Il 15 novembre si tiene la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale , World ...

Giornata mondiale del diabete : in Sicilia le attività di prevenzione di Dussmann Service : Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete, malattia cronica degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si attesta infatti a 3,5 milioni. La tempestività della diagnosi e il conseguente trattamento sono fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche del diabete, a volte molto gravi. Dussmann perciò attiverà una campagna di sensibilizzazione presso l’Ospedale Santa Marta e Santa ...