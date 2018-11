Gessica Notaro | sfregiata con l' acido | 15 anni per Tavares La vittima | ' Se l' è cercata'

Bologna - Aggredì con l'acido Gessica Notaro - 15 anni a Tavares : E' stato condannato in Appello a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione Edson Tavares, imputato per aver aggredito e sfregiato gravemente con un acido la sua ex fidanzata, Gessica Notaro. La ...

Aggressione con l'acido : 15 anni all'ex fidanzato di Gessica Notaro. Lei : "E' andata bene - sentenza giusta" : La Corte di appello di Bologna ha condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni Edson Taveres, imputato per aver aggredito con l'acido e perseguitato l'ex fidanzata, la showgirl riminese Gessica Notaro. I ...

Gessica Notaro - in appello l’ex fidanzato Edson Tavares condannato a 15 anni : La Corte di appello di Bologna ha condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni Edson Tavares, imputato per aver aggredito con l’acido e perseguitato l’ex fidanzata, la showgirl riminese Gessica Notaro. I giudici della prima sezione penale hanno letto la sentenza dopo quasi due ore di camera di consiglio. La 29enne, parzialmente sfigurata e con danni permanenti a un occhio, ha già subito diversi interventi chirurgici. Nella nuova udienza in tribunale ...

Domenica Live Gessica Notaro racconta la sua storia : Gessica Notaro la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, racconta la sua storia a “Domenica Live”. E parla anche di quell’amore. «Ricordo tutto di quel giorno come se fosse ieri sera. Stavo tornando da una cena, stavo scendendo dall’auto e ho visto scagliarmi addosso questo liquido». «Era stata una storia importante, è durata tre anni, lui mi aveva chiesto di sposarmi, con tanto di anello. Poi però ho valutato se con lui ero felice, non ...

Gessica Notaro - la miss sfregiata con l'acido - ospite di Barbara D'Urso : «C'è una speranza per il mio occhio» : Io ringrazio Dio e miei dottori perché in questo anno e mezzo sono riuscita a guardare tutte le meraviglie del mondo anche se con un occhio da solo e, ti dirò, ci vedo meglio di prima'.