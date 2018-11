Nintendo Switch Online | Nintendo include un titolo a sorpresa tra le nuove entrate del

PlatinumGames potrebbe essere al lavoro su tre giochi per Nintendo Switch : Nuovi rumor sono emersi online. Questa volta riguardano lo sviluppatore giapponese PlatinumGames, una società fondata nel 2007 in seguito alla fusione tra Seeds Inc. e Odd Inc.Secondo Nintendo Insider, lo sviluppatore ha un totale di tre giochi attualmente in sviluppo per Nintendo Switch. Il primo, come abbiamo visto dai The Game Awards dello scorso anno, è Bayonetta 3. Per quanto riguarda gli altri due titoli, ancora non è emerso nulla.La fonte ...

Black Friday Nintendo Switch 2018 : offerte su Amazon - Media World - Unieuro e Euronics : Oggi parleremo di quelle che sono alcune delle possibili offerte che possiamo trovare sul mercato per quanto riguarda l’acquisto del Nintendo Switch. Black Friday Nintendo Switch 2018: offerte Per tutti coloro che non sono molto esperti di videogiochi e tecnologia, possiamo dire che la Nintendo Swith è un particolare tipo di console che è composta da un tablet, ai lati del quale vi è la possibilità di agganciare due controller differenti. Il ...

ABZÛ arriva su Nintendo Switch : 505 Games e Giant Squid hanno annunciato oggi che il pluripremiato titolo di avventura sottomarina: ABZÛ sarà disponibile per Nintendo Switch da giovedì 29 novembre al prezzo di €19.99 ed è già prenotabile ora sul Nintendo Store. I videogiocatori che acquisteranno questo videogioco prima del lancio otterranno un esclusivo sconto del 10%. ABZÛ approda su Switch ABZÛ è un’epica ...

L'avventura sottomarina ABZÛ è in arrivo questo mese su Nintendo Switch : 505 Games e Giant Squid hanno annunciato oggi che il titolo di avventura sottomarina ABZÛ sarà disponibile per Nintendo Switch da giovedì 29 novembre al prezzo di €19.99 ed è già prenotabile ora sul Nintendo Store. I videogiocatori che acquisteranno questo videogioco prima del lancio otterranno un esclusivo sconto del 10%. ABZÛ, già recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è un'epica avventura sottomarina dove i giocatori potranno esplorare ...

Smite : il MOBA free-to-play potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch : Sembra proprio che Nintendo non riesca a mantenere segreti i giochi free-to-play in arrivo su Switch.Proprio come accaduto con Paladins e Fortnite, i dataminer hanno trovato delle prove che suggeriscono l'arrivo del gioco MOBA free-to-play Smite su Nintendo Switch. Come segnala Nintendowire, secondo Smitedatamining, l'ultima patch per Smite includerebbe riferimenti allo "Switch Founder's Pack", che, similmente a giochi come Paladins, avrebbe ...

L'ispirata avventura in 2D The Liar Princess and the Blind Prince ha una data di uscita per PS4 e Nintendo Switch : The Liar Princess e The Blind Prince arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 12 febbraio 2019 in Nord America e in Europa, come annunciato dall'editore NIS America.Ecco una panoramica del gioco, tramite NIS America, riportata da Gematsu:"Nel profondo della foresta, canta un lupo solitario. Affascinato da questa bella voce, un principe curioso segue il suo canto solo per trovare e spaventare il lupo, che lo acceca. Insieme, intraprendono ...

Spyro : Reignited Trilogy arriverà su Nintendo Switch? Ecco la risposta di Activision : I lettori con buona memoria potrebbero ricordare che Spyro: Reignited Trilogy sembrava in arrivo anche su Nintendo Switch: nel mese di luglio di quest'anno infatti, cominciarono a circolare voci sulle presunte versioni per l'ibrida e per PC e Nintendo stessa aveva persino elencato "Spyro the Dragon Remastered".L'affascinante compilation arriva su PlayStation 4 e Xbox One oggi e Nintendolife ha chiesto ad Activision di far luce sulla versione ...

Bandai Namco annuncia Ninja Box - un nuovo gioco basato sul crafting per Nintendo Switch : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che l'ultimo numero di Monthly CoroCoro Comic ha rivelato Ninja Box di Bandai Namco per Nintendo Switch, ovvero un titolo che viene descritto come un "gioco di crafting su larga scala".Ninja Box ha come protagonista il Ninja Tonkachi-kun di Planet Tatemakuri dalla rivista CoroCoro. Il suo compagno è un ragazzo normale di nome Hiroto. Si tratterebbe, in finale, di una collaborazione tra la rivista ...

The Book of Unwritten Tales 2 - Sphinx and the Cursed Mummy e The Raven Remastered saranno presto disponibili per Nintendo Switch : Le pazzesche avventure di Critter & dei suoi fedeli amici di The Book of Unwritten Tales 2 saranno presto disponibili su Nintendo Switch. O se vuoi, puoi aiutare Constable Jakob Zellner a svelare il mistero di The Raven Remastered. Hai bisogno di ulteriore azione? Sphinx and the Cursed Mummy è il gioco che fa per te. I tre titoli saranno disponibili, in edizione fisica e digitale, su Nintendo Switch all'inizio del 2019.A proposito di Sphinx ...

Diablo : Immortal potrebbe arrivare su Nintendo Switch? : Durante la BlizzCon 2018 tenutasi la settimana scorsa, Blizzard ha annunciato Diablo Immortal, spin-off della saga in esclusiva mobile. L'annuncio non è stato preso molto bene (anzi possiamo anche dire per niente) in quanto tutti si aspettavano Diablo 4 o almeno un remake dei primi capitoli.Come riporta Nintendo Soup, c'è però la possibilità che il titolo arrivi almeno su Nintendo Switch, durante una sessione di Q&A, il level designer della ...

