Libia | la conferenza della discordia

La conferenza sulla Libia non è stata un successo : Ci sono state assenze importanti e si è deciso il minimo sindacale, al contrario di quel che rivendica il governo Conte

La conferenza per la Libia è una sconfitta per l'Italia : Il dossier libico, tra i più importanti sotto il profilo dell'interesse nazionale italiano, è oggetto da tempo di una gestione confusa e caratterizzato da un'evoluzione critica. Una responsabilità politica, quella del suo progressivo fallimento, non imputabile al solo governo in carica presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma certamente attribuibile a tutti gli esecutivi succedutisi dal 2011 ad oggi.La ...

12-13 novembre - Conferenza di Palermo sulla Libia

Conferenza Libia - Conte : ''Dispiaciuto che Turchia sia andata via - resta clima positivo'' : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Conferenza stampa con l'inviato dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, al termine del summit internazionale a Palermo: 'Mi è dispiaciuto che la Turchia ...

Perché la conferenza sulla Libia di Conte non è stata un successo : Per le opposizioni, LeU e Pd in testa, la conferenza di Palermo è stata un sostanziale fallimento. "Alla fine la situazione è tornata al punto di partenza. È la cronaca di un flop annunciato. È stata solo un'inutile passerella in cui il governo italiano ha cercato di fare sfoggio di una serie di relazioni internazionali", ha denunciato il deputato Erasmo Palazzotto, durante una conferenza stampa alla Camera.Continua a leggere

Conferenza sulla Libia a Palermo - Conte : "Premesse importanti" - : Il premier, alla chiusura dei lavori nel capoluogo siciliano, nutre "un sentimento di fiducia", per aver dato "una prospettiva di stabilizzazione" al territorio libico. E sull'assenza della Turchia ...

Libia - conclusa la Conferenza di Palermo. L’Onu : “È stata un successo” : La Conferenza sulla Libia tenutasi a Palermo, organizzata dal premier Giuseppe Conte in collaborazione con l'Onu, ha riunito i principali protagonisti dell'area mediterranea. Questa mattina si è tenuto a margine della Conferenza ufficiale un meeting che ha coinvolto il presidente Conte, il capo dell'esercito libico Haftar, il leader libico al Serraj e altri, ma ha escluso Turchia e Qatar. Per questo motivo, la Turchia poi non ha preso posto alla ...

Conferenza Libia : Haftar - al Sisi e Turchia lasciano il tavolo di Palermo | DIRETTA : L'importante è non trovarsi nella stessa stanza con quegli esponenti del mondo libico che non reputa suoi degni interlocutori. Haftar in volo per Palermo

Libia : Conferenza Palermo - stretta di mano Haftar-Sarraj-Conte : Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - Una lunga stretta di mano tra il generale Khalifa Haftar, Fayez al-Sarraj, Presidente del Consiglio Presidenziale della Libia e il premier Giuseppe Conte ha suggellato l'incontro tra i tre leader a Villa igiea, dove si tiene la Conferenza internazionale sulla Libia. Ne

Conferenza di Palermo sulla Libia : Haftar incontra Sarraj alla presenza di Russia ed Egitto : L'Egitto, ha aggiunto, sostiene una soluzione politica per la crisi libica in linea con gli accordi tra le parti sottoscritti in Marocco nel 2015 e «sostiene con forza» l'iniziativa Onu dell'inviato ...

La conferenza di Palermo porterà la pace in Libia? : Il conflitto nel paese è diventato così ingarbugliato che ci vorrebbe quasi un miracolo. I risultati ottenuti in passato non sono del tutto incoraggianti. Leggi

Libia : Conferenza Palermo - a Villa Igiea anche Tusk e Sarraj : Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - Dopo il generale Khalifa Haftar anche il premier del governo libico sostenuto dall'Onu Fayez al Sarraj è arrivato a Villa Igiea di Palermo, per la Conferenza internazionale sulla Libia. Arrivato anche, dopo il premier russo Dimitri Medvedev, il presidente del Consiglio