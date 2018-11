L'allarme degli imprenditori : l'Italia è ferma : Il governo scommette sulla crescita. Ma il Pil frena e gli investimenti rallentano: «Nella manovra mancano iniziative di sostegno»

Mafia - l'allarme degli inquirenti : 'Pene irrisorie contro crimini da mouse e tastiera' : l'allarme che arriva a più voci dagli inquirenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata italiana è chiaro: le attività online forniscono alle mafie nuove enormi possibilità di guadagno nei ...

Siccità nel Mare di Galilea - allarme degli ambientalisti [GALLERY] : 1/25 AFP/LaPresse ...

L’allarme degli psicologi : “Facebook e Instagram causano depressione : ecco quanto bisogna utilizzarli per non rischiare” : L’utilizzo eccessivo dei social network porta ad un aumento del rischio di depressione e solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale condotto sui social principali, ovvero Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall’università della Pennsylvania. La ricerca ha dimostrato una relazione causale tra il tempo trascorso sui social network e un calo del benessere psico-fisico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and ...

Così il clima cambierà il vino. L'allarme degli scienziati : Secondo Kaser, il mondo si sta indirizzando sulla peggiore delle due proiezioni, con impatti devastanti anche per la viticoltura. Un grado e mezzo in più e cambierà tutto Basta un aumento di ...

Ignazio Visco lancia l'allarme sullo spread : 'I risparmi degli italiani sono in pericolo' : L'economia non è fatta solo di numeri. Lo stanno imparando, in questi giorni, gli italiani che seguono con apprensione le dispute relative alla manovra finanziaria. Da una parte c’è il Governo che non teme di innalzare il deficit per finanziare le proprie misure sociali. Dall'altra ci sono l’Europa che tiene al fatto che l’Italia debba rispettare i parametri imposti dalle convenzioni ed anche alcuni esperti di economia che non vedono di buon ...

Halloween - l’allarme degli animalisti : “Tenete a riparo i gatti neri”. Cosa rischiano : Halloween e i gatti neri: attenzione, sono in pericolo. Un appello in difesa dei gatti neri in vista di Halloween: l’ha lanciato Enpa Monza e Brianza attraverso la propria pagina Facebook, con un lungo post in cui i proprietari di questi animali vengono invitati “a monitorarli per quanto possibile in questo periodo e a tenerli al sicuro in casa nei giorni attorno al 31 ottobre, soprattutto durante le ore serali e notturne”. Se ...

Stress - l’allarme degli esperti : “Già a 40 anni riduce memoria e volume del cervello” - i consigli per ridurlo : Lo Stress è uno dei principali nemici della salute, fisica e mentale. Essere eccessivamente Stressanti, infatti, annebbia la mente e riduce la memoria già a quarant’anni. A giungere a questa conclusione è stata una ricerca pubblicata sulla rivista Neurology che ha preso in esame più di 2300 persone sane, con un’età media di 49 anni. Condotto da Justin Echouffo-Tcheugui, della Harvard Medical School di Boston, lo studio mostra che chi ...

L'allarme del procuratore capo Greco : 'La Lombardia è la terra degli evasori fiscali' : Un lavoro fatto anche dall'Anac, ma è necessario anche avere una sensibilità dell'opinione pubblica, a partire dal mondo delle imprese. La mafia è un concorrente assoluto della civiltà'. Anche il ...

allarme degli industriali : "La manovra va cambiata Il tempo sta scadendo" : E mo' basta. Si ferma sulla punta della lingua, il moto d'insofferenza del salernitano Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Ma il senso della strigliata al governo, a margine del 33.mo convegno dei giovani imprenditori a Capri, non può essere frainteso. Investe l'intero modo di procedere degli inopinabili alleati in gialloverde, il loro mondo che fa della disintermediazione l'ariete che sfonda ogni certezza e magari usa come alibi le ...

Truffe alimentari : è allarme cibi fasulli e avariati sulle tavole degli italiani - effetti negativi anche sulla salute : Fanno registrare un balzo del 58% nel 2018 le notizie di reato nel settore agroalimentare che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall’olio all’ortofrutta, dalle conserve ai cereali. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati operativi dei circa 25mila controlli effettuati dal Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) nei primi otto mesi dell’anno, resi noti al Forum Internazionale dell’Agricoltura e ...

Clima - l'allarme degli scienziati : temperatura su di 1 - 5 gradi? Rischiamo infezioni e malattie : Il mondo deve limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi e invece è completamente su un'altra strada, punta dritto verso il 3%.

Clima - allarme degli scienziati : misure rapide contro il riscaldamento globale o sarà “povertà - siccità e inondazioni” : E’ necessario intraprendere soluzioni “rapide” e “senza precedenti” per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, altrimenti si aggraveranno i rischi di siccità, inondazioni, calore estremo e povertà per centinaia di milioni di persone sul pianeta: l’allarme è stato lanciato dagli esperti IPCC delle Nazioni Unite, riuniti in Corea del Sud. In 400 pagine di rapporto si parla di ondate di calore, estinzioni di ...

