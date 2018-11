Gioco online | le mani delle mafie sul mercato delle scommesse | 68 arresti tra Reggio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Avevano bisogno di “quelli che cliccano, che movimentano” i soldi facendoli transitare da un Paese all’altro senza lasciar tracciatransazioni, non di quelli che fanno “bam bam”, cioè di quelli che sparano. E così avevano puntato tutto sul, impadronendosi – secondo la Direzione nazionale antimafia – del. Tutte insieme: clan della ‘ndrangheta, famiglie mafiose siciliane e pugliesi. È quanto emerso al termine di tre diverse indaginiprocure di Bari,Calabria e Catania, coordinate dalla Dna, che hanno portato all’arresto di 68 persone e al sequestro di beni in Italia e all’estero per oltre un miliardo. Il volumegiocate, riguardanti eventi sportivi e non, scoperto dagli investigatori di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, è superiore ai 4,5 miliardi. I destinatari dei ...