Forza Vesuvio su Facebook | assolta ex consigliera Lega Ultime notizie

Scrisse 'Forza Vesuvio' su Fb - assolta in appello l'ex consigliera leghista : "Il fatto non sussiste". Con questa formula è stata assolta oggi dalla Corte d'appello di Milano l'ex consigliera provinciale di Monza in quota Lega Nord, Donatella Galli, che era stata condannata in primo grado a venti giorni di reclusione per aver pubblicato su Facebook nel 2012 un post con su scritto 'Forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili', augurandosi "una catastrofe naturale nel centro-sud Italia"."Noi siamo increduli e aspettiamo ...

