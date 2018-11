Dormire in uno chalet di neve? Solo a Livigno

gqitalia

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Nella vostra dream list di cose da fare c’è quella diin un igloo come gli eschimesi? Senza andare in Groenlandia, a, famosa località alpina in Valtellina, si puòin unointeramente costruito con la. Tetto spiovente, finestre con i cuori, travi a vista. L’aspetto è identico a quello di una deliziosa baita di montagna composta da due camere.che questo nuovo rifugio a 1.816 metri di quota è tutto di: si chiama Snow Suite ed è ospitato davanti all’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort. Lo snowè opera di Vania Cusini, che ha vinto diversi prestigiosi premi, tra i quali il terzo posto al prestigioso Festival internazionale di sculture dia Harbin, Cina, con l’opera “Travel of life”. Dentro non mancheranno i comfort, cominciando dal letto con decori tradizionali con sopra sacchi a pelo termici, divano ...