Diabete | la malattia nascosta | ce l' hai e non lo sai Chi è a rischio | i segnali e la

Pediatria : under 16 e Diabete - 1 su 3 stressato dalla gestione della malattia : “Come è andata a scuola? Ti hanno controllato la glicemia? L’insulina? Cosa hai mangiato esattamente?“. Quando si convive con un compagno di vita scomodo come il diabete di tipo 1, per un under 16 lo schema delle conversazioni con mamma e papà è più o meno sempre questo. A raccontarlo sono proprio loro, i baby-pazienti. Le ansie, il peso della malattia sulla quotidianità, le ripercussioni sui caregiver, i disagi sono stati ...