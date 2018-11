Italia | 1 | 2 milioni di bambini in povertà assoluta

Addressable tv - cosa è? In Italia 4 milioni di televisori abilitati a riceverla : Si chiama Addressable tv ed è un tipo di pubblicità mirata sui cui le aziende statunitensi hanno investito 2,25 miliardi di dollari solo quest'anno, con un incremento del 79% rispetto allo scorso anno, con la prospettiva di diventare un terzo della pubblicità totale nelle trasmissioni audiovisive entro il 2022.A rendere particolarmente allettanti gli spot della tivù indirizzabile per le imprese, è il fatto che questi non sono trasmessi in ...

Due milioni di Italiani rinunciano alle cure per le liste di attesa troppo lunghe : Pesano anche le condizioni economiche. A dare forfait in caso di tempi troppo lunghi sono soprattutto le persone tra i 45 e i 64 anni

Carige - aumento di capitale da 400 milioni e bond finanziato dalle banche Italiane : Nuovo aumento di capitale da 400 milioni in arrivo per Banca Carige. Il consiglio di amministrazione in programma lunedì 12 novembre varera, secondo fonti finanziarie non confermate ufficialmente, un’ampia operazione di rafforzamento patrimoniale che si strutturerà in due fasi nell’ambito di un piano unitario...

L’azienda informatica Italiana Deltatre ha comprato Massive Interactive per 112 milioni di euro : L’azienda torinese Deltatre, specializzata nello sviluppo di tecnologie informatiche per l’intrattenimento sportivo, ha comprato la compagnia inglese Massive Interactive per circa 112 milioni di euro. Massive Interactive fornisce tecnologie video per la comunicazione a diversi importanti emittenti e produttori televisivi, tra cui

"Spese e assunzioni a InvestItalia - i costi di Palazzo Chigi sopra i 300 milioni" : ROMA - Se l'articolo 18 della legge di Bilancio 2019 dovesse essere confermato, nel 2019 sarà istituita Investitalia , una struttura di missione alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio ...

Diabete - in Italia ci sono 4 milioni di diabetici : “Uccide più del cancro - è una pandemia che sta colpendo le città” : Il “Diabete urbano” è la nuova pandemia del millennio che sta colpendo le città. Due pazienti su tre vivono infatti nelle metropoli, dove la gente passa più tempo in macchina nel traffico che a camminare. Dove il cibo spazzatura (confezionato e ad alto contenuto calorico) è disponibile a tutte le ore e a ogni angolo della strada. Dove per i ritmi frenetici della vita e gli orari serrati di lavoro si salta il pranzo o si mangia un panino davanti ...

Regione Lombardia - 25 milioni di euro per il GP d'Italia a Monza : Mentre la Formula 1 annuncia nuove mete da esplorare per le prossime stagioni, l'Italia risponde con le prime azioni concrete per garantire un futuro alla gara di Monza. Per questo motivo, nella manovra finanziaria della Regione Lombardia, approvata dalla Giunta, è stato inserito uno stanziamento di 25 milioni di euro per il quinquennio 2020-2024, a favore del Gran Premio d'Italia.Impegno concreto. Il contributo della Regione Lombardia è ...

Bruxelles : se rinuncia alla Tav Torino-Lione l'Italia deve restituire alla Ue 500 milioni : Nel caso in cui il governo decidesse di abbandonare il progetto ferroviario della TAV tra Torino e Lione, l'Italia sarebbe costretta a rimborsare all'Unione Europea circa 500 milioni già percepiti dal ...

Istat : in Italia 5 - 3 milioni di lavoratori autonomi - oltre la media Ue : Il lavoro autonomo piace agli Italiani . A rilevarlo l' Istat , presentando i principali risultati di un approfondimento tematico sul lavoro indipendente in Italia, realizzato sulla base dei dati ...

Il ministro Costa : "7 - 5 milioni di Italiani vivono in aree pericolose - a rischio idrogeologico 91% dei comuni" : Il titolare del dicastero all'Ambiente dopo i disastri e le vittime spiega che "il governo sta intervenendo su due fronti: un piano strutturale e fondi per l'emergenza". In Italia in 7,5 milioni vivono in zone a rischio

Abusivismo edilizio - in Italia 7 - 5 milioni di persone sono a rischio : La casa abusiva, dimora delle 9 vittime dell’alluvione a Casteldaccia (Palermo), 04/11/18 (Foto: Guglielmo Mangiapane/LaPresse) Il maltempo è costato la vita a una trentina di persone negli ultimi giorni: non c’è solo il caso di Casteldaccia, per quanto molto doloroso. È opinione ormai diffusa che il clima sarà sempre meno clemente e che, più che l’avversità meteorologica, a fare vittime saranno la gestione del territorio e ...

