California | 42 vittime | rogo peggiore in storia Stato

La California continua a bruciare : aumenta il numero delle vittime : L'incendio che da giovedì scorso sta devastando la California ha distrutto 105mila acri di terra e migliaia di abitazioni...

Almeno 23 vittime negli incendi che stanno devastando la California. Trump : "Distruzione catastrofica" : Gli incendi che stanno devastando la California hanno fatto Almeno 23 morti. Il bilancio, che ieri con 11 morti era già spaventoso per lo Stato americano, si è aggravato con la scoperta di 10 corpi privi di vita a Paradise, la città finora più colpita, e quattro a Concow, nella contea di Butte.Altri due cadaveri sono stati trovati nell'area di Malibu, accerchiata dalle fiamme, che hanno spinto anche le star a evacuare ...

Incendi California - sale a 25 il bilancio delle vittime : sale a 25 il bilancio delle vittime degli Incendi in California. Lo affermano i soccorritori. Ancora molti i dispersi. Dieci degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco. Sette di queste vittime erano in ...

California - 11 vittime. Trump : evacuate : 0.32 Sale ad almeno 11 il numero delle vittime dei devastanti incendi che stanno sconvolgendo la California. I dispersi sono oltre 35. "Una distruzione catastrofica". Così Trump su twitter commemta gli incendi in California, invitando la popolazione interessata ad evacuare al più presto se non vuole essere sopraffatta dal fuoco.

Catastrofici incendi in California : vittime - feriti - migliaia in fuga : Vasti incendi, come vi abbiamo raccontato ieri, stanno devastando la California. L'area più colpita è quella della contea di Butte, a nord di Sacramento, interamente rasa al suolo dalle fiamme, che...

Malibu - brucia il paradiso. Almeno cinque vittime nella California devastata : La velocità con cui si propagano le fiamme è pari a 80 campi da football al minuto, secondo la Cnn. La California torna a bruciare, sia a Nord sia a Sud, e a contare le vittime del fuoco. Ma quello che sconvolge di più, questa volta, è il ritmo a cui viaggiano i roghi e il fatto che, a essere devastato, sia anche il paradiso vip del Golden State, Malibu. Ci sono morti e feriti, hanno confermato le autorità. Almeno 5 solo a Paradise, 27mila ...

California devastata dagli incendi : cinque morti - si temono altre vittime. Evacuata Malibu - paradiso delle star : NEW YORK ? «Ho acchiappato i bambini, preso i cani, il computer e siamo scappati». Testimonianze come queste sono comuni in California, uno Stato piagato da frequenti incendi,...

