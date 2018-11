: Manovra, Abi: impatto sulle famiglie - NotizieIN : Manovra, Abi: impatto sulle famiglie - Cyber_Feed : • Cyber News • #Manovra, Abi: impatto sulle famiglie - fortuneitalia : #Abi: #manovra contro le banche, peserà su imprese e famiglie -

"Le misure previste per il mondo bancario drenano liquidità in maniera consistente e rappresentano un ulteriore sacrificio per le banche, con impatti sul loro ruolo di sostegno all'economia, ae imprese". Lo ha detto il dg dell'Abi Sabatini in audizione alla Camera sulla. "Il percorso virtuoso che sta caratterizzando la recente dinamica del settore bancario in Italia va accompagnato, non frenato", conclude Sabatini.(Di lunedì 12 novembre 2018)