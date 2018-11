Raggi assolta | M5S tra gioia e «vaffa» Ma ora via al rimpasto di giunta

SPILLO/ Raggi assolta? No - già condannata da buche - cinghiali e mafie - IlSussidiario.net : Virginia Raggi è stata assolta dall'accusa di falso nella nomina di Renato Marra. Ma c'è qualcun altro che , a ragione, accusa la sindaca.

Nomine in Campidoglio - assolta Raggi. Lei : «Vado avanti a testa alta» | : L’accusa, per il primo cittadino, era di falso in relazione alla nomina di Renato Marra. Il pm: «Ricorreremo in appello». Di Maio: «Giornalisti sciacalli»|

Assolta Virginia Raggi : «Spazzati via due anni di fango». Grillo : «Colpisci forte mentre riprendono fiato» : Per il tribunale il fatto non costituisce reato. La sindaca era imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio. In aula il marito, Andrea Severini. Di Maio: «Contento di averti sempre difesa»

Raggi assolta Di Maio : "Giornalisti sciacalli" : Vorrei, soprattutto, che questo fosse un riscatto per tutti i romani, di qualsiasi appartenenza politica, perché il loro sindaco ce la sta mettendo tutta per far risorgere la nostra città". "Non ...

Raggi assolta - Salvini : 'Ora giudicheranno i romani' : Lui e Romeo, quest'ultimo ex capo della segreteria politica di Raggi 'si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era ...

Virginia Raggi assolta - la sentenza vista dal Campidoglio : “Per noi era una spada di Damocle - ora ci siamo liberati” : “Per Virginia è come aver vinto di nuovo le elezioni”. Il commento a caldo, e non senza un pizzico di emozione, è di Alessandro Mancori, uno dei tre avvocati che hanno seguito Virginia Raggi nel processo per falso documentale, conclusosi con l’assoluzione. Il legale è colui che da più tempo ha accompagnato la sindaca di Roma sin dalla campagna elettorale del 2016. “Questa donna è stata trattata in un modo indicibile”, ha aggiunto. ...

Roma. La sindaca Raggi assolta : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta dal reato di falso in atto pubblico nella nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo di Roma Capitale perchè il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico, Roberto Ranazzi. Finisce poco dopo le 15, nell’aula della decima sezione penale del tribunale, l’incubo giudiziario di Virginia Raggi che incassa dal giudice Roberto Ranazzi ...

Raggi assolta : «Due anni di fango - avanti a testa alta». Poi twitta : «Non ho pianto» : Virginia Raggi è stata assolta nell'ambito del processo che vedeva la sindaca di Roma imputata per falso in relazione alla nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo. Il...

Raggi assolta : «Due anni di fango - avanti a testa alta». Poi twitta : «Non ho pianto» : Virginia Raggi è stata assolta nell'ambito del processo che vedeva la sindaca di Roma imputata per falso in relazione alla nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo. Il...

Raggi assolta - Beppe Grillo : 'Virginia colpisci forte mentre riprendono fiato' : 'colpisci forte mentre riprendono fiato'. È questo il titolo del post di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5S commenta l'assoluzione della sindaca di Roma. Virginia Raggi assolta per il processo ...

Raggi assolta - il giornalismo e le sue tribù. Quando i social inquinano il dibattito pubblico : Se il dibattito pubblico si inquina al punto che due esponenti del movimento ora maggioranza di governo come Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio ritengano di poter definire legittimamente “puttane” e “infimi sciacalli” i giornalisti ritenuti colpevoli di aver “massacrato” mediaticamente Virginia Raggi pur di provocarne le dimissioni, significa che siamo oltre la misura e che qualcosa di grave e forse irreparabile è già accaduto nella precaria ...

Raggi assolta - Di Maio e Di Battista attaccano i giornalisti : “Sciacalli e pennivendoli” : Dopo l'assoluzione del sindaco di Roma il vicepremier e l'esponente del Movimento 5 stelle si sono scagliati contro i media...

Raggi assolta - Beppe Grillo : «Virginia colpisci forte mentre riprendono fiato» : 'colpisci forte mentre riprendono fiato'. È questo il titolo del post di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5S commenta l'assoluzione della sindaca di Roma. Virginia Raggi assolta per il processo ...

Di Maio : «Virginia Raggi assolta. Giornalisti infimi sciacalli». E Di Battistab rincara la dose : ' Virginia Raggi è stata assolta . Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. ...