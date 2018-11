L’addio a Abby Sciuto in NCIS 15 in onda su Rai2 l’11 novembre con l’ultimo episodio di

NCIS 15 anticipazioni 11 novembre : L’addio ad Abby : NCIS 15 anticipazioni 11 novembre – Nella prima serata di Rai 2 di oggi assisteremo all’episodio 22 della serie tv crime. “Due passi indietro” ci mostrerà l’ultima puntata con Pauley Perrette e la sua Abby, con una trama che la riguarda da vicino. Le anticipazioni di NCIS 15 accendono i riflettori sulla scienziata, prima che abbandoni lo show. NCIS 15 anticipazioni 11 novembre e trama episodio 22 Siamo ancora un ...

NCIS 15 su Rai2 verso L’addio a Abby Sciuto - anticipazioni episodi del 21 e 28 ottobre : Prosegue la programmazione di NCIS 15 su Rai2, con un nuovo episodio in prima tv assoluta ogni domenica in prima serata a partire dalle 21.00. La quindicesima stagione del procedural di NBC, composta da 24 episodi, si avvia verso la conclusione con la messa in onda domenicale in anteprima per l'Italia su Rai2. Ecco la trama del ventesimo episodio di NCIS 15 dal titolo Una luce nel buio, scritto da Brendan Fehily e diretto da Bethany ...

NCIS 16 sarà l’ultima stagione per la serie CBS? Ascolti in calo dopo L’addio ad Abby Sciuto : Il debutto di NCIS 16 non è stato all'altezza delle aspettative per CBS: l'emittente ha dovuto registrare un calo degli Ascolti per la première del longevo procedural, che ha debuttato coi nuovi episodi il 25 settembre scorso. La première della stagione è stata seguita da oltre 12 milioni di spettatori, ma il risultato non soddisfa le attese, visto che segna un calo del 5% rispetto a quella della stagione precedente (13,05 milioni di ...