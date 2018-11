Tav | Di Maio | Torino-Lione non è l' opera che serve oggi a Italia

Pernigotti : Bellanova - Di Maio convochi subito Tavolo al Mise (2) : (AdnKronos) - Oggi, prosegue Bellanova, "siamo dinanzi a una situazione di segno diametralmente opposta ed è una emergenza che va gestita mettendo al centro del tavolo tutti gli strumenti esigibili a tutela del lavoro, dei lavoratori, della permanenza dell’azienda nel nostro Paese. Il che significa

Pernigotti : Bellanova - Di Maio convochi subito Tavolo al Mise : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio convochi con urgenza un tavolo di confronto sulla Pernigotti con le parti sociali, impresa e rappresentanze dei lavoratori, per valutare lo strumento più utile a salvaguardare il futuro lavorativo delle circ

Tav - la controffensiva di Di Maio. Tria : troppo presto per valutare : «Credo che da parte degli indusTriali ci sia un grande malinteso». Malinteso: è il termine utilizzato da Luigi Di Maio, che ieri ha raggiunto Torino sotto la pioggia battente, per derubricare la crescente levata di scudi del mondo economico torinese e piemontese dopo l’ordine del giorno contro la Torino-Lione approvato lunedì dal Consiglio comunale...

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino». Gli industriali : siamo preoccupati Ma il cambio non si può fare : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

I conti di Di Maio sulla Tav e il ricatto dei vitalizi regionali. Di cosa parlare a cena : L'assoluzione di Asia Bibi, la giovane cristiana accusata, con testimonianze palesemente strumentali, in Pakistan di blasfemia, è una buona notizia, da capire bene, e soprattutto da continuare a seguire con attenzione perché i prossimi sviluppi della vicenda potrebbero portare nuove violenze. Per

Tav : Chiamparino - Di Maio fa propaganda : ANSA, - TORINO, 31 OTT - E' "propaganda pura" pensare di spostare i fondi per la Torino-Lione sulla linea 2 della metropolitana di Torino. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio ...

Tav - Di Maio : “Proteste imprenditori? Malinteso”. Industriali : “No - il ministro non ha capito nulla. Siamo preoccupati” : Se per Luigi Di Maio è tutto un “grande malinteso”, per Confindustria Piemonte e il presidente di Api Torino c’è “preoccupazione, non malintesi” e “il ministro non ha capito nulla” dell’ordine del giorno votato dal consiglio comunale lunedì su proposta del M5s. Il ministro dello Sviluppo Economico e l’Associazione delle piccole e medie imprese torinese litigano sul Tav. Nel giorno in cui ...

Tav - Di Maio : “È uno spreco di denaro - noi siamo sempre stati contrari” : "Io sono molto leale nel rispetto degli impegni del contratto con i cittadini. Stiamo mantenendo una promessa e abbiamo sempre detto che il Tav non andava bene e abbiamo preso il 33%: anche il nostro sindaco di Torino ha sempre detto che era contraria. I soldi che risparmieremo saranno reinvestiti sul territorio per la metro, in nuovi sistemi di mobilità, in nuove infrastrutture cittadine", ha dichiarato di Maio.Continua a leggere

Tav - Di Maio : 'Non siamo contrari a prescindere' - : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico torna sulla linea ad alta velocità: "Si devono spendere soldi per fare opere, non il contrario". Toninelli: "Entro Natale scioglieremo le riserve". ...

Tav - Di Maio : "Non siamo contrari a priori" : Torino, 31 ott. - (Adnkronos) - La Torino-Lione continua a tenere banco. "Non siamo contro la Tav a prescindere" ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a margine del tavolo in regione sulla vicenda Comital. "Stiamo solo dicendo che si devono spendere soldi per fare le opere -

