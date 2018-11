Karate | Mondiali 2018 | Angelo Crescenzo MONUMENTALE! È campione del mondo | sconfitto il

Karate - Mondiali 2018 : doppia medaglia di bronzo per l’Italia nel kata! Viviana Bottaro e Mattia Busato salgono sul podio : l’Italia conquista due medaglie di bronzo nel kata individuale ai Mondiali 2018 di Karate grazie a Viviana Bottaro e Mattia Busato. Gli azzurri hanno fatto valere la loro grande qualità sul tatami di Madrid, andando a vincere nettamente le finali per il bronzo e avendo così l’onore di salire sul podio iridato. Bottaro ha sconfitto la francese Alexandra Feracci con il pieno favore dei giudici (5-0). L’azzurra è salita per seconda sul tatami e ha ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà beffato in finale - ma è un argento pesante verso Tokyo 2020 : Sfuma in finale il sogno di Luigi Busà di conquistare il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli del 2006 e 2012. Nell’atto conclusivo dei -75 kg di kumite ai Mondiali di Karate a Madrid, l’azzurro si è arreso all’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh, che festeggia così il primo trionfo della carriera. Dopo una fase di studio iniziale, la sfida si è risolta a 1’29” dal termine, quando l’asiatico ha messo a ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 10 novembre. Luigi Busà e Angelo Crescenzo si giocano l’oro! Busato e Bottaro per il bronzo! Pasqua quinta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi vivremo grandissime emozioni sul tatami di Madrid, visto che si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sogna in grande con Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg), che combatteranno per la medaglia d’oro. Il fuoriclasse siciliano va a caccia del terzo titolo iridato della carriera, mentre Crescenzo ...

Karate - Mondiali 2018 : Laura Pasqua si ferma ad un passo dal bronzo - Btissam Sadini la beffa in extremis : La prima finale di giornata dei Mondiali di Karate 2018 di Madrid, Spagna, non sorride ai colori azzurri. La nostra Laura Pasqua, infatti, perde la finale valevole per la medaglia di bronzo nei confronti della marocchina Btissam Sadini nel kumite -61kg donne. Per la Karateka nata a Siracusa la beffa arriva a 5 secondi dalla conclusione di un match assolutamente equilibrato, con la rivale che, quando sembrava alle corde, piazza il punto decisivo ...

Karate - Mondiali 2018 : oggi le finali individuali. Busà e Crescenzo combattono per il titolo. Pasqua - Bottaro e Busato si giocano il podio : oggi sarà la giornata clou dei Mondiali 2018 di Karate, visto che a Madrid si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sarà presente in cinque finali, con Luigi Busà e Angelo Crescenzo che combatteranno per l’oro, mentre Laura Pasqua, Viviana Bottaro e Mattia Busato si giocheranno un posto sul podio, cercando di conquistare il bronzo. Andiamo quindi a scoprire le prospettive e gli avversari degli azzurri nelle finali ...

Karate - Mondiali 2018 : Itala in finale per il bronzo nel kumite a squadre maschile - le azzurre escono agli ottavi : La squadra italiana maschile di kumite approda alla finale per il bronzo nella quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid l’Italia è stata ancora protagonista grazie al team composto da Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Andrea Minardi, Luca Maresca, Nello Maestri, Simone Marino e Michele Martina. Gli azzurri sono andati anche oltre le aspettative, con una grande prestazione che permetterà loro domenica di ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 9 novembre - Italia all'assalto nelle prove a squadre di kumite : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 9 novembre - Italia all’assalto nelle prove a squadre di kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi sul tatami di Madrid si completeranno le fasi eliminatorie del kumite a squadre e scopriremo le nazioni che si giocheranno le medaglie domenica. L’Italia è pronta ad essere ancora protagonista. Al maschile il team azzurro formato da Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Andrea Minardi, Luca Maresca, Nello Maestri, Simone Marino e Michele Martina, ...

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 9 novembre. Tutti gli italiani in gara : Terzultima giornata di gare ai Mondiali di Karate 2018 di Madrid. Dopo le prove individuali, e prima delle finali in programma nel weekend, il calendario propone eliminatorie e ripescaggi del kumite a squadre maschile e femminile. L’Italia presenterà al via i seguenti atleti. Tra gli uomini, che esordiranno gli Azzurri andranno a sfidare Taipei, saranno impegnati: Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Nello Maestri, Luca Maresca, Simone ...

Karate - Mondiali 2018 : Italia in finale per il bronzo con entrambe le squadre del kata! Buona partenza anche nel kumite : L’Italia è stata protagonista anche nella terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi sul tatami di Madrid sono iniziate le competizioni a squadre e il Bel Paese aggiunge altre due finali per il bronzo al proprio bottino. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nel kata a squadre gli azzurri approdano alla finale per il bronzo sia al maschile che al femminile. Le campionesse europee in carica Terryana ...