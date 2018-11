Chi metterà in campo Ancelotti contro il Genoa?

La Brexit senza accordo metterà a risChio i collegamenti ferroviari con l'Europa - : L'uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo sulle condizioni potrebbe interrompere il collegamento ferroviario con l'Europa. Lo afferma il governo britannico nelle raccomandazioni a cittadini e ...

Nuova retina per cieChi/ Si può tornare a vedere? Un Chip piccolissimo permetterà il miracolo : I ciechi potranno tornare a vedere? Una Nuova retina artificiale potrebbe fare un miracolo, costruita con un chip piccolissimo regala una speranza a chi è afflitto dalla terribile patologia.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:11:00 GMT)

GioChi invernali 2026 - è ufficiale : l'Italia candida Milano-Cortina. Di Maio : «Governo non metterà soldi» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...

Pensioni - non passa quota 41 : ecco Chi ci rimetterà : Se la quota 100 messa a punto dal governo consentirà l'uscita di chi ha compiuto 62 anni e ha all'attivo almeno 38 anni di contributi , per chi ha 41 anni di contributi ma non ha ancora compiuto i 62 ...

Pensioni - non passa quota 41 : ecco Chi ci rimetterà : Se la quota 100 messa a punto dal governo consentirà l'uscita di chi ha compiuto 62 anni e ha all'attivo almeno 38 anni di contributi , per chi ha 41 anni di contributi ma non ha ancora compiuto i 62 ...

Olimpiadi 2026 - Toninelli : “Torino scelta migliore”/ GioChi riaperti : “Ma il governo non metterà un euro” : Olimpiadi 2026, Toninelli: “Torino scelta migliore”. Giochi riaperti? “Ma il governo non metterà un euro”, ha precisato il ministro delle Infrastruttura. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:23:00 GMT)

Accordo Lega su restituzione fondi - BosChi : ci metteranno 80 anni : Roma, 18 set., askanews, - La Lega ha raggiunto un Accordo con la procura di Genova per la restituzione dei 49 milioni di euro che sarebbero stati truffati tra il 2008 al 2010, ottenendo rimborsi ...

Accordo Lega su restituzione fondi - BosChi : ci metteranno 80 anni : Roma, 18 set., askanews, - La Lega ha raggiunto un Accordo con la procura di Genova per la restituzione dei 49 milioni di euro che sarebbero stati truffati tra il 2008 al 2010, ottenendo rimborsi ...

A dicembre Samsung metterà una pietra sopra gli adesivi per le Chiamate : Non hanno avuto il successo sperato gli adesivi per le chiamate portati al debutto dai Galaxy S8 e poi trasferiti nei modelli successivi L'articolo A dicembre Samsung metterà una pietra sopra gli adesivi per le chiamate proviene da TuttoAndroid.

Grido d'allarme da Raffadali : Chiusura della galleria 'Spinasanta' ci metterà in ginocChio : Confidiamo pertanto nel buon senso delle istituzioni e della politica per far sì che non si dia il colpo finale alla nostra già moribonda situazione mettendoci ulteriormente e definitivamente in ...