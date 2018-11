Tir prende fuoco in galleria | autostrada A1 chiusa in direzione Firenze

Monselice - Tir perde bottiglie di Aperol : automobilisti bloccano il traffico per prenderle : Alcuni automobilisti di Monselice, in provincia di Padova, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di concedersi un aperitivo in maniera del tutto gratuita. Sulla rotatoria di ingresso a una importante strada di comunicazione, la Rovigana, un camion carico del famose bottiglie di Aperol ha iniziato a perdere le casse per la via, senza però che l'autista se ne accorgesse. Nel bel mezzo della strada si sono verificate scene quasi da Far West ...

Laura Pausini sorprende con “Fatti SenTire Ancora” : «Le cose si fanno quando è il momento. Il mio è adesso» : Si intitola Fatti Sentire Ancora la special edition che chiuderà il 2018 di Laura Pausini. Le cose si fanno quando è il momento. Il mio è adesso. Un libro-magazine di 100 pagine scritto interamente da Laura. Un racconto emozionante che svela ciò che fa parte della quotidianità di un’artista internazionale, con le gioie e le difficoltà vissute durante l’ultimo progetto, a partire dalla sua nascita, e non solo. Un vero e proprio libro che ...

Bmw - riTiro precauzionale di 1 - 6 milioni di veicoli diesel : potrebbero prendere fuoco : La famosa casa automobilistica BMW ha annunciato il richiamo di 1,6 milioni di auto a diesel. Secondo quanto riportato dalla societa', le vetture in questione avrebbero dei problemi di fuoriuscita di un liquido refrigerante dello scarico che, mischiandosi con altre sostanze, potrebbe portare all'incendio del mezzo. Le auto interessate sono quelle prodotte tra agosto 2010 e agosto 2017. In realta', questo è il secondo provvedimento che arriva da ...

Dl sicurezza - Morra (M5s) : “RiTirare 81 emendamenti? Non ci dicano ‘prendere o lasciare’. Su modifiche deciderà Parlamento” : Matteo Salvini, in diretta Facebook, si è lamentato per gli 81 emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle al decreto sicurezza. Secondo le ricostruzioni il ritiro degli emendamenti, insieme all’approvazione del testo sulla legittima difesa, sarebbe la contropartita per la modifica del dl fiscale. Per Nicola Morra, senatore M5s “ciò che è stato oggetto di contratto verrà rispettato com’è giusto che sia”. Ma il tema ...

Tir si scontra con un'auto - ne travolge un'altra e prende fuoco : 2 morti carbonizzati : A Seggiano, frazione di Pioltello, nel Milanese, due persone sono morte carbonizzate in un incidente stradale fra un mezzo pesante e due auto. In base alla ricostruzione del 118, verso le 5.40 i tre ...

Loredana Bertè : "Mio padre è stato un bastardo - prendeva a calci mia madre per farla aborTire" : "Mio padre? Era un bastardo, sono contenta che sia morto". Queste parole forti Loredana Bertè le ripete più volte. Sono parole dure ma che per lei hanno un senso. Forte. Già in passato aveva raccontato del difficile rapporto con il padre, descritto come un uomo violento. Ora, a L'Intervista di Maurizio Costanzo, entra nei dettagli. E parla anche di Mia Martini: "Ho visto delle scene che nessuno dovrebbe vedere. Ho visto mio papà che prendeva a ...

Il Papa ai preti lituani : «Siete figli di marTiri - prendete esempio da loro : non avevano paura» : Questo gemito deriva anche dalla contemplazione del mondo degli uomini, è un appello alla pienezza di fronte ai bisogni insoddisfatti dei nostri fratelli più poveri, davanti alla mancanza di senso ...