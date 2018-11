Francesco Monte si avvicina a Jane Alexander dopo l’uscita di Elia

GF Vip - Francesco Monte bacia Giulia Salemi - lei piacevolmente sorpresa : GF Vip, Monte e Giulia Salemi si baciano, la mossa è incredibilmente fatta da Francesco E’ rimasto bloccato nei confini del semplice interesse e dell’amicizia. Francesco Monte finora ha sempre dichiarato di non poter ancora innamorarsi di un’altra donna. Le cicatrici lasciate dal lungo rapporto con Cecilia Rodriguez, finito malamente proprio al reality un anno fa, hanno lasciato il segno. Al GF Vip Giulia Salemi ci ha provato in tutti modi a ...

Fabrizio Corona furioso con Francesco Monte : «Ha inviato un sms hot alla mia ex Silvia Provvedi» : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte . L'ex paparazzo torna a far parlare di sé. E dopo le recenti foto di una sua presunta storia con Asia Argento , l'ex re dei paparazzi torna alla 'carica' con ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte bacia Giulia Salemi ma frena : «Ho dato un bacio ad un’amica logorroica per farla stare zitta» : Salemi e Monte È scattato (finalmente?) il bacio alla luce del sole tra Francesco Monte e Giulia Salemi, concorrenti di Grande Fratello Vip 2018. L’ex tronista si è lasciato andare ed ha sorpreso la prezzemolina dandole un bacio sulle labbra. Allo stesso tempo, Francesco ha minimizzato il suo gesto ammettendo di averla baciata per farla tacere! “Così stai un po’ zitta” ha dichiarato. La Salemi, nonostante la battuta, è rimasta senza parole ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte bacia inaspettatamente Giulia Salemi. Guarda il VIDEO : Il bacio di Giulia e Francesco al Gf Vip nella notte Francesco e Giulia si sono baciati al Gf Vip 2018. Per la seconda volta! inaspettatamente, l’ex tronista ha dato un bel bacio... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte bacia inaspettatamente Giulia Salemi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona su Francesco Monte : “Scimmiotta il mio personaggio” : Francesco Monte imita Fabrizio Corona? Parla il re dei paparazzi Fabrizio Corona, a poche ore dalla fine dell’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, ha criticato duramente Francesco Monte, in quanto non sarebbe nient’altro che una sua imitazione riuscita male. Il re dei paparazzi ci è andato parecchio pesante sull’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Fabrizio, infatti, Francesco all’interno del reality show ...

GF Vip 3 - Francesco Monte bacia Giulia Salemi : "Così stai un po' zitta!" (video) : Alla fine Francesco Monte ha fatto il primo vero passo, abbracciando e poi dando un bacio a Giulia Salemi dicendole "Così stai un po' zitta". La modella italo-palestinese a quel punto è rimasta sbigottita, replicando "Sono scioccata". (qui il video).In realtà all'interno di questa edizione del Grande Fratello Vip 3 diverse volte il tronista ha cercato di corteggiare - verbo quasi "contronatura" se pensiamo al ruolo che aveva in quel di ...

Francesco Monte bacia Giulia Salemi. Ma poi la gela così : Un nuovo bacio tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Da quando sono entrati nella casa, i due continuano a pungolarsi. Lui continua a interpretare la parte del duro, mentre lei spera, prima o poi, che Francesco cada tra le sue braccia. Chi vincerà? Difficile dirlo, ma pare proprio che Monte stia per cedere.Proprio questa sera, infatti, l'ex di Cecilia Rodriguez ha baciato sulle labbra Giulia. Certo, un bacio a stampo. Ma è già qualcosa. Monte, ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte sputtanato da Fabrizio Corona : l'sms scandaloso a Silvia Provvedi : Povero Francesco Monte . Mentre lui si trova all'interno della casa del Grande Fratello Vip , a demolirlo ci pensa Fabrizio Corona , che lo ha attaccato in modo durissimo in un'intervista al sito ...

Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte e svela alcune cose… : Fabrizio Corona ha attaccato duramente Francesco Monte durante un’intervista rilasciata al sito iloft ed ha anche rivelato due “segreti” dell’ex tronista di Uomini e Donne. Stando alle dichiarazioni di Corona, Francesco avrebbe provato a chiamarlo... L'articolo Grande Fratello Vip: Fabrizio Corona attacca Francesco Monte e svela alcune cose… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi e Francesco Monte : il duro attacco di Fabrizio Corona : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte e commenta la storia con Giulia Salemi al GF Vip Non ha certo peli sulla lingua Fabrizio Corona e questa è cosa nota a ormai tutti noi. L’ex re dei paparazzi è tornato a parlare del Grande Fratello Vip nel corso di una clip pubblicata sul sito web Iloft. A […] L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte: il duro attacco di Fabrizio Corona proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio Corona : "Francesco Monte - Giulia Salemi? Nulla di vero. Ivan Cattaneo inutile" : Fabrizio Corona ci va giù dura contro i concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Il bersagli dell'ex re delle paparazzate, a poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata, è, sicuramente, Francesco Monte, reo, a suo dire, di aver studiato, a tavolino, un vero e proprio copione per ripulirsi l'immagine dopo lo scandalo cannagate all'Isola dei Famosi: Oggi provo fastidio nel commentare il messaggio di Francesco Monte. ...

Jane Alexander dice la sua sul confronto tra Francesco Monte e Elia : Francesco Monte contro Elia: l’opinione di Jane Alexander Ieri sera nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip c’è stato un durissimo confronto tra Elia Fongaro e Francesco Monte. I due, infatti, anche in questo serrato botta e risposta hanno mostrato ai numerosi spettatori da casa di non nutrire per nulla della simpatia l’un per l’altro. E proprio poco fa anche Jane Alexander, nella casa più spiata dagli italiani, ...

Giulia Salemi sbaglia con Francesco Monte - parla Silvia Provvedi : Silvia Provvedi dà un consiglio a Giulia Salemi su Francesco Monte Silvia Provvedi ha dato un consiglio a Giulia Salemi in queste ore. L’ex di Fabrizio Corona ha voluto istruire la modella su come comportarsi con Francesco Monte, sottolineando che il suo atteggiamento troppo pressante in queste settimane sarebbe sbagliato. La cantante delle Donatella si è confrontata a lungo con l’influencer in giardino nelle prime ore della ...