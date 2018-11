Formula 1 | domenica il GP del Brasile | diretta tv su Sky e TV8

Formula 1 : domenica il GP del Messico - diretta tv su Sky e TV8 : Messo in archivio il ritorno alla vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin [VIDEO]è gia' tempo di rientrare in pista per i protagonisti del mondiale di Formula 1. domenica 28 ottobre si correra' infatti il Gran Premio del Messico, terzultima gara del mondiale 2018. Secondo match point per Lewis Hamilton, sempre più vicino al suo quinto titolo iridato. Titolo piloti nelle mani di Hamilton, Vettel sempre più in crisi Il recente GP degli Stati Uniti ...

Formula 1 : domenica Gp Stati Uniti ad Austin - diretta tv su Sky e Tv8 : Si correra' domenica 21 ottobre sul Circuito delle Americhe ad Austin il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesima prova del Mondiale di Formula 1 2018 [VIDEO]. La gara potrebbe risultare decisiva per la vittoria del titolo piloti, con Lewis Hamilton che può gestire ben 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. Con quattro gare ancora da disputare, Austin inclusa, l'inglese della Mercedes è ormai ad un passo dal suo quinto titolo ...

Formula 1 : GP di Singapore in diretta domenica su Sky e in differita su Tv8 : Torna l'appuntamento con la Formula 1 e domenica 16 settembre si terra' il Gran Premio di Singapore. L'evento si svolgera' a Marina Bay [VIDEO]in notturna, ma per gli appassionati la gara sara' visibile nel primo pomeriggio alle ore 14.10 circa. Quello di Singapore è un circuito abbastanza difficile per i piloti. Parliamo di 61 giri da 5,065 Km ciascuno, ben 23 curve e muretti alquanto ravvicinati. Al momento, la classifica piloti sorride a ...

Ascolti TV | Domenica 2 settembre 2018. L’Allieva 18%. Pressing 7.6% - DS 7.4%-6.9%. Formula 1 : 34.8% (Rai1) - 8.1% (TV8) - 4.2% (Sky) : Lewis Hamilton Su Rai1 L’Allieva ha conquistato 3.265.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Io vi Troverò ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Tutti i sospetti su mia madre ha catturato l’attenzione di 1.355.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Nudi e felici ha intrattenuto 754.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rai3 Il fidanzato di mia sorella ha raccolto davanti al video ...

Formula 1 - GP Monza 2018 : Raikkonen salva la domenica Ferrari - Hamilton allunga : A Monza la storia si respira e si scrive. Ed è quello che ha fatto ancora una volta Lewis Hamilton. Per la quinta volta in carriera eguagliando Michael Schumacher. Il sorpasso su Sebastian Vettel al ...

Formula 1 - GP d'Italia : Monza - 40 anni fa la domenica della gioia terribile : Mario Andretti, nato a Montona, Istria, nel 1940 , terra italiana ai tempi, , è campione del Mondo, l'ultimo italiano a farcela in Formula 1, perché come dice lui "il passaporto non cambia il sangue".

Formula 1 - GP Monza. L'inferno rosso carica la Ferrari : 'Seb vinci il mondiale - domenica doppietta' : "Abbiamo tante persone che ci seguono sia quando andiamo bene che quando andiamo male, la Ferrari è conosciuta in tutto il mondo". Guarda tutti i video Quando però il pubblico gli ha chiesto un ...

Ascolti TV | Domenica 26 agosto 2018. L’Allieva 17.3% - Ultimo (7.2%) battuto dalla Formula 1 su Tv8 (8.2%). Homeland parte male (0.8%) : Lino Guanciale ne L'Allieva I dati auditel della giornata di ieri, sono stati diffusi in ritardo. Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 3.055.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Ultimo 4 – L’Occhio del Falco ha raccolto davanti al video 1.390.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Subdola Ossessione ha catturato l’attenzione di 949.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 E Alla Fine Arriva Polly ha ...